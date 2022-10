Azzal gyanúsítanak egy magát indiai istennőnek kiadó nőt Szingapúrban, hogy öt embert vett rá a szarevésre

Az 52 éves Woo May Hoe-t, aki azt állítja, hogy egy indiai istennő megtestesülése, a szingapúri ügyészek azzal vádolják, hogy híveit emberi ürülék lenyelésére kényszerítette, de volt, akit fizikailag is bántalmazott, miközben több emberből is több millió dollárt csalt ki.

A nő a vád szerint 2012 és 2020 között művelte mindezt, az Insider cikke szerint egy 42 éves nőt fizikailag is bántalmazott, állítólag egy ollóval megszúrta az alkarját, majd egy fogóval kihúzta az egyik fogát.

Egy nőtől 2012-ben először 350 000 szingapúri dollárt csalt ki azzal a szöveggel, hogy a pénzből teheneket vásárol majd. Ugyanez a nő 2013 és 2015 között további közel 2,5 millió szingapúri dollárt adott Woonak, aki elhitette vele, hogy a pénzt egy templom építésére fordítja majd.

A sztori sok esetben erősen hasonlít annak a thaiföldi szektavezérnek a történetére, aki szintén elhitette sokakkal, hogy ő egy szent, követőivel pedig a vizeletét és az ürülékét etette. A 75 éves thaiföldi szektavezér táborhelyén a hatóságok később 11 holttestet is találtak. (Insider)