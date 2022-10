Beismerte az EU külügyi képviselője, hogy ők sem hitték el az amerikaiaknak, hogy kitörhet a háború

„Nem hittük, hogy a háború bekövetkezik. El kell ismernem, hogy itt, Brüsszelben az amerikaiak azt mondták nekünk, hogy »támadni fognak, támadni fognak«, mi ezt eléggé vonakodtunk elhinni. Nagyon jól emlékszem, amikor Tony Blinken felhívott, és azt mondta nekem, hogy »nos, a hétvégén meg fog történni«. És valóban, két nappal később, hajnali öt órakor elkezdték bombázni Kijevet. Nem hittük, hogy ez meg fog történni, és nem láttuk előre, hogy Ukrajna kész olyan hevesen és sikeresen ellenállni, ahogyan most teszik” - mondta Josep Borrell az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn az uniós nagykövetek éves konferenciáján tartott nyitóbeszédében. Hozzátette, hogy az EU támogatása nélkül ez az ellenállás lehetetlen lett volna.

Majd Borell arról kezdett beszélni, hogy a Tajvan körüli amerikai-kínai feszültségek is váratlanul érték őket. Szerinte az egészet Nancy Pelosi amerikai házelnök látogatása váltotta ki, ami háborús játékok közelébe sodorta a térséget. Valamint az élelmiszer-és energiaválság mértéke is meglepte.

Josep Borrell Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

„Jólétünk az Oroszországból származó olcsó energián alapult” - állapította meg. De az orosz gázról kiderült, hogy mégsem olyan olcsó és biztonságos és stabil.

„A kínai munkavállalók alacsony fizetéseikkel sokkal jobban és sokkal többet tettek az infláció megfékezéséért, mint az összes központi bank együttvéve” -tette hozzá, amikor a kínai piachoz való hozzáférésről beszélt. „Tehát a jólétünk alapja Kína és Oroszország volt - az energia és a piac. Nyilvánvaló, hogy ma új utakat kell találnunk az Európai Unión belüli energiaellátáshoz, amennyire csak lehet, mert nem szabad egyik függőséget a másikra cserélnünk. A legjobb energia az, amit otthon termelünk.” Ehhez pedig szerinte nagy szerkezetátalakításra lesz szükség.

De Borell beszélt arról is, hogy Európának több felelősséget kell vállalnia a saját biztonságáért ahelyett, hogy ez a feladatot az Egyesült Államokra bízza, mint eddig. A főképviselő egy kérdésfelvetés erejéig eljátszott azzal a gondolattal is, hogy mi lett volna az Egyesült Államok válasza a orosz-ukrán háborúra, ha mondjuk Donald Trump vagy egy hozzá hasonló elnök ül a Fehér Házban.

„Az Egyesült Államok gondoskodott a biztonságunkról. Kína és Oroszország biztosították jólétünk alapját. Ez a világ már nem létezik többé.”

Egyben arra kérte a nagyköveteket, hogy azonnal tájékoztassák arról, ha történik valami az országukban. „Néha az újságokból többet tudtam meg arról, mi történik valahol, mint az önök beszámolóit olvasva, amik néha túl későn érkeznek” - jegyezte meg Borell, aki azt várja a nagykövetektől, hogy a nap 24 órájában legyenek aktívak.

Beszélt arról is, hogy az ukrajnai háborúval tabuk dőlnek meg, például az Európai Békekeretet (EPF) használják fegyvervásárlásra. De emlékeztetett arra is, hogy a háború előtt hónapokig beszéltek arról, hogy kiképző missziót kellene küldeni Ukrajnába, ez mégsem történt meg, majd a háború kirobbanása után az emberek azt mondták, meg kellett volna tenniük. Most már vannak ilyen kiképzési missziók uniós standardok szerint.