Horgászbottal próbáltak behajítani egy csomagot a kőbányai börtönbe

Október 9-én este azután értesítették a rendőröket a kőbányai börtönből, hogy az ott dolgozók észrevették, hogy hárman horgászbottal próbáltak valamit bedobni a börtön területére.

A rendőrség fotója a horgászbotról Fotó: police.hu

A helyszínre kiérkező rendőrök igazoltatták a börtönnél horgászókat, akiknél még a szatyor is ott volt, amit megpróbáltak átdobni a kerítésen. A szatyorból a rendőrség közleménye szerint „öt mobiltelefon és tartozékaik, valamint 89, feltehetően testépítéshez használatos tabletta került elő”. Megtalálták aztán a törölközőbe csavart horgászbotot is a közelben, az egyik férfinél pedig találtak 5 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket is, úgyhogy őt a börtönnél pecázás mellett kábítószer birtoklása miatt is kihallgatták. Vele és a másik két emberrel szemben is szabálysértési eljárás indult. (police.hu)