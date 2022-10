Lemondott orosz állampolgárságáról a milliárdos Jurij Milner

2014-ben hagyta el családjával Oroszországot Jurij Milner, mostanra pedig az állampolgárságáról való lemondásának folyamata is lezárult - jelentette be kedden az immár csak izraeli milliárdos, vélhetően összefüggésben az Ukrajna elleni orosz támadás legújabb fejleményeivel.

Milner a DST Global internetes befektetőcég alapítója, aki elsősorban az Alibaba és a JD.com kínai online kereskedelmi platformokkal kapcsolatos befektetéseiből gazdagodott meg.

Tweetjében arról ír, hogy családjával a Krím elcsatolásakor hagyták el végleg Oroszországot, és ez a folyamat ért most hivatalosan is véget. Milner 2014 óta nem járt Oroszországban, sosem találkozott Vlagyimir Putyinnal, vagyona 97 százalékát Oroszországon kívül szerezte, és nem is maradt az országban semmije.

(Reuters)