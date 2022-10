Biden: Nem hiszem, hogy Putyin atomfegyvereket vetne be

Nem hiszem, hogy megtenné, de azt is gondolom, hogy nagyon felelőtlen erről beszélnie - így kommentálta Joe Biden, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre többet utalgat nukleáris fegyverek bevetésére az orosz-ukrán háborúban. Az amerikai elnök a CNN-nek adott hosszú interjút, amelyben Jake Taper műsorvezetőnek igyekezett tisztázni, mire is gondolt akkor, amikor arról beszélt korábban, hogy Kennedy és a kubai rakétaválság óta nem néztünk szembe a nukleáris Armageddon lehetőségével.

Biden a Fehér házban fölvett interjúban azt mondta, a nukleáris fegyverek fenyegetése "csak egy rettenetes végkifejlethez vezethet. Nem mintha bárki világháborúvá akarná ezt alakítani de... könnyű hibázni, elszámolni a helyzetet, és akkor ki tudja, mi történhet?" Azt is mondta, hogy Putyint egy racionális cselekvőnek tartja, aki nagyon elszámolta magát Ukrajna lerohanásával, mert arra számított, hogy tárt karokkal fogadják majd Ukrajnában. A kérdésre, hogy tárgyalna-e Putyinnal a G20 országok novemberi, indonéziai találkozóján, Biden úgy reagált, attól függ, Putyin miről akarna beszélni, de ő nem igazán lát jó okot arra, hogy tárgyaljanak. Ha az Oroszországban bebörtönzött amerikai kosárlabdázó, Brittney Granger sorsáról akarna tárgyalni, akkor Biden állna elébe.

Jake Taper megkérdezte, hogy mi lenne az a vörös vonal, amit ha Oroszország átlép, az Egyesült Államoknak közvetlenül be kellene avatkoznia a konfliktusba. Az elnök erre annyit reagált, hogy felelőtlenség lenne arról beszélnie, mit tenne és mit nem tenne meg az amerikai kormány.

Joe Biden a múlt héten egy demokrata adománygyűjtő rendezvényen beszélt arról, hogy rég nem voltunk még ilyen közel a nukleáris katasztrófához. Erre reagálva akkor az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon azt nyilatkozta, egyelőre nem látják jelét annak, hogy az orosz hadsereg a közeljövőben tényleg be akarna vetni taktikai atomfegyvert, bár a Politiconak több szakértő is azt nyilatkozta, hogy Biden helyzetértékelése egyáltalán nem túlzó. A téma a 444 podcastjában is előkerült, Magyari Péter és Király András vesézték ki a kérdést a múlt héten.

Joe Biden a CNN-nek adott interjújában arról is beszélt, hogy komoly következményei lesznek annak, hogy Szaúd-Arábia az orosz kormánnyal együttműködve részt vesz a globális olajkitermelés csökkentésében, és hogy itt az ideje, hogy az Egyesült Államok átgondolja a viszonyát az arab királysággal. Azt is mondta, hogy nem számít arra, hogy recesszióba kerül az amerikai gazdaság, legfeljebb egy kis visszaesésről lehet majd beszélni. (CNN, Politico)