Elhunyt Angela Lansbury, a Gyilkos sorok sztárja

96 éves korában meghalt Angela Lansbury angol színésznő, akit a magyar közönség leginkább a Gyilkos sorok című krimisorozatból ismerhet. Családja közleménye szerint a kétszer is Oscar-díjra jelölt színésznő Los Angeles-i otthonában, álmában, békésen hunyt el október 11-én.

Lansbury 1925-ben született Londonban, Moyna MacGill északír színésznő és Edgar Lansbury fakereskedő első gyermekeként. Anyja már kisgyerekkorától színházba hordta és színjátszó órákra íratta lányát, és később is kulcsszerepet játszott abban, hogy Angelából színésznő legyen. A család, Angela, édesanyja és három testvére 1934-ben, apja halála után az Egyesült Államokba, előbb New Yorkba, majd Los Angelesbe költözött. Moyna, aki eddigre már feladta a saját színészi karrierjét, itt szervezett meg lányának egy próbafelvételt az MGM stúdiónál, amivel első szerepeihez is hozzásegítette.

Lansbury első filmszerepe George Cukor 1944-es, Gázláng című thrillerjében volt Ingrid Berman mellett. Az ekkor még csak 17 éves Angelát a szerepért Oscar-díjra is jelölték. Ezt követően játszott a Dorian Grey portréja feldolgozásában, amiért szintén jelölték Oscarra, és Elizabeth Taylor mellett szerepelt a National Velvet című filmben. 1961-ben Elvis Presley édesanyját alakította a Blue Hawaii című filmben, pedig mindössze 10 évvel volt idősebb a rocksztárnál, 1962-ben pedig a Mandzsúriai jelölt című politikai thriller főgonoszának szerepét alakította.

Lansbury az 1956-os, Udvari bolond című filmben. Fotó: PARAMOUNT PICTURES - DENA ENTERP/Collection ChristopheL via AFP

Lansbury 19 évesen megházasodott, első házassága azonban mindössze 9 hónapig tartott. Később megismerkedett Peter Shaw angol színésszel és későbbi hollywoodi ügynökkel, akivel 1949-ben házasodott össze Londonban. Két gyermekük született, Anthony és Deidre. Los Angeles nem volt jó hatással a gyerekeire, Deidre közeli kapcsolatba került a Manson-családdal, Anthony pedig kokain- és heroinfüggő lett, ezért Shaw és Lansbury 1971-ben úgy döntött, a családdal Írországba, Cork megyébe költöznek, ami Lansbury szerint akkor az egyik utolsó, kábítószertől mentes hely volt a világon.

A színésznő igyekezett idejét Írország, London és New York között megosztani, de karrierje egy időre parkolópályára került. Az 1970-es évek végén aztán elismert musicalszerepekkel tért vissza, ő lett például 1979-ben a Sweeney Todd című musical első női főszereplője.

Világszerte ismertté azonban a Gyilkos sorok (Murder she wrote) című krimisorozat főszereplőjeként vált, 1984-től 2003-ig 256 epizódban alakította Jessica Fletchert, a valódi bűncselekményeket megoldó krimiírót.

Angela Lansbury 2018-ban. Fotó: ROBYN BECK/AFP

A sorozat után több színdarabban is játszott a Broadway-n és a londoni West Enden, és számos filmben szerepelt. Élete végéig aktív maradt, még 2022-ben is szerepelt egy filmben, egy rövid cameo erejéig látható lesz Rian Johnson Tőrbe ejtve című filmjének folytatásában.

1996-ban életműdíjat kapott az amerikai filmakadémiától, 2014-ben pedig Windsorban II. Erzsébet királynőtől megkapta a Dame címet. (People)