Minimum egy hónapig zárva lesznek a sport- és kulturális intézmények Szegeden az energiaárak miatt

Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere arról beszélt szerda este a Szeged Televízióban, hogy az egekbe szökött gáz- és villanyszámlákat csak úgy tudják kezelni, ha karácsony után színházakat, múzeumokat, fürdőket, sportintézményeket, könyvtárakat és hivatalokat zárnak be – minimum egy hónapra. Az óvodákban és a bölcsődékben az iskolákhoz hasonlóan meghosszabbított téli szünetet tartanak.

Kovács elmondása szerint október 1-jétől hétszeres áron kapja a gázt az önkormányzat. Szemléltetésképp: tavaly éves szinten 500 millió forintba került a gázfűtés Szegednek, ez most 3 milliárd 500 millió forintra emelkedik. Mivel a kormány a távfűtést is kivette a rezsicsökkentésből, ott tizenegyszeres lesz a drágulás, az áram pedig megegyezéstől függően hétszer, de akár a tízszer többe is kerülhet a városnak.

Azzal kapcsolatban viszont megnyugtatott mindenkit, hogy az önkormányzati dolgozóknak megmarad az állásuk.