A pénzromlás mohón zabálja a megtakarításainkat is

Az infláció tovább gyorsult az elmúlt időszakban, az éves fogyasztói áremelkedés mértéke szeptemberben 20,1 százalék volt. Több, mint 25 éve nem tapasztalhattunk ilyen mértékű drágulást hazánkban. Az ilyen áremelkedés már teljesen átalakíthatja a pénzügyi szokásainkat. De mégis mi az amin mindenképpen változtatnunk kell az új környezetben?



20 százalékkal csökken az otthon tartott pénz értéke

Az áremelkedés hatása igen jelentős a megtakarításokra, ez érthető, hiszen a félretett pénzünk értéke 20,1 százalékkal csökkenne abban az esetben, ha nem kamatoztatjuk. Márpedig sokunkat elkényelmesített az elmúlt időszak alacsony inflációs szintje: nem fektettük be megtakarításunkat, mert a kockázatmentesen elérhető hozamok nem voltak túl attraktívak. Ráadásul a pénzünk vásárlóereje sem csökkent érdemben az alacsony inflációs környezetben.

Részben ennek is köszönhető az, hogy a háztartások készpénzállománya jelentősen megemelkedett. Az MNB kimutatása szerint 2022. II. negyedévében 6975 milliárd forintot tartottak készpénzben. Ennek az összegnek a vásárlóereje a jelenlegi inflációs szint mellett 1465 milliárd forinttal csökken - ekkora összeget bukunk el csak azért, mert nem foglalkozunk a megtakarításainkkal.

A kockázatmentes befektetések hozama eléri a 10 százalékot

A magas infláció persze magával hozza a befektetések hozamának az emelkedését is. Jelenleg az alacsony kockázatú megtakarításoknál is megfigyelhető ez a trend. Ebből a körből mindenképpen ki kell emelni a lakossági állampapírokat, amelyek között már találkozhatunk több olyannal is, amelyek induló kamata több mint 10 százalék:

A Diszkont Kincstárjegy hozamához kötött kamatozású Bónusz Magyar Állampapír induló kamata 11,32%.

Az inflációhoz kötött kamatozású Prémium Magyar Állampapír induló kamata pedig 11,75%.

Ezeknél a kötvényeknél jó eséllyel az első éves hozam meghaladja a 10 százalékot. Ez már érdemi hozam, de természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez az összeg még mindig elmarad attól, amit a pénz vásárlóereje romlik az infláció miatt.

Az infláció mértékénél alacsonyabb hozam nem azt jelenti azonban, hogy nem érdemes befektetni, megtakarítani ebben a környezetben. Sőt, még egy alacsonyabb hozamú, kockázatmentes megtakarítási, befektetési forma is érdemben javítja a helyzetünket. Ha megtakarításunkat nem hagyjuk a fiókban heverni, hanem kamatoztatjuk, fékezhetjük pénzünk értékének a romlását.

Csak a példa kedvéért induljunk ki abból, hogy jelenleg 10 kiló kenyeret tudunk vásárolni a félretett pénzünkből. Ha nem teszünk semmit, akkor a szeptemberi inflációs adat alapján jövőre már csak 8 kiló kenyeret tudnánk venni megtakarításunkból. Ha az előbb említett lakossági állampapírokba fektetjük a pénzt, jó eséllyel kilenc kiló kenyérre futja majd a hozamokkal növelt összegből. Vagyis a befektetéssel igenis nyerünk ahhoz képest, mintha nem teszünk semmit a félretett pénzünkkel.

Lakáshitel az infláció harmadáért!

Ami a befektetőknek rossz hír, az sok esetben kedvező a hitelfelvétel előtt állóknak. A magas infláció ugyanis a hitelek törlesztőrészleteinek vásárlóerejét is felzabálja, ez különösen igaz akkor, amikor a hitelkamatok nem érik el az infláció szintjét.

Jelenleg a jelzáloghitelek kamata 7 százaléktól indul: a 20,1 százalékos infláció harmadát éri el tehát a legolcsóbb lakáskölcsönök kamata. Az alacsony kamat, magas infláció együttállása pedig azt jelenti - legalábbis rövid távon -, hogy a havi törlesztőrészletek vásárlóerejét elporlasztja az infláció.

A folyósított kölcsön azonnal felhasználható pénzösszeget biztosít számunkra, amelyet a futamidő alatt kamattal növelten egyenlő részletekben kell visszafizetnünk. Jelen állás szerint a törlesztőrészletek vásárlóereje folyamatosan csökken, hiába tartalmaznak a tőke mellett kamatot is.

Természetesen a jelzáloghitelek futamideje hosszú, így a jelenlegi különleges helyzet - hitelkamatot meghaladó infláció - könnyen átalakulhat, megszűnhet a hitel lejáratáig. Ettől függetlenül a kezdeti időszakban szinte hónapról-hónapra csökkenhet a havi fizetnivaló vásárlóereje.

Megéri személyi kölcsönből vásárolni?

Az elmúlt év áremelkedése extrém mértékű volt, de az elkövetkező időszakban sem számíthatunk számottevő visszaesésre. Az MNB várakozásai alapján az idei és a jövő évi infláció is kétszámjegyű lesz. (Az MNB várakozásai alapján idén a teljes évre számolt adat 14,0, míg jövőre 12,8 százalék körül lehet az infláció.)

De miért éri meg ebben a környezetben hitelt igényelni a kivárás helyett? Gyakorlatilag két év alatt nagyobb mértékben drágulhat a kiszemelt áru vételára, mint amennyit négy év alatt egy személyi kölcsönre vissza kellene fizetni.

A példaként tegyük fel, hogy szeretnénk vásárolni valamit, aminek a vételára jelenleg 3 millió forint. Tegyük fel, hogy ennek a terméknek az ára pont annyival emelkedik, amennyi az infláció lesz az MNB várakozásai alapján - ha ez így lenne ezért az áruért két év múlva 3,85 millió forintot kellene fizetnünk. Ha ma hitelből vásárolnánk meg a terméket, akkor a kölcsön kamata 11,49 százalék lenne. A teljes visszafizetendő összeg 4 éves futamidő esetén 3,78 millió forint lenne. Még akkor is megérné a hitelből a vásárlás most, ha abból indulunk ki, hogy a harmadik és negyedik évben az árak már nem emelkednek, pedig ez egy irreális elképzelés.

Új gondolkodásmód szükséges

A magas infláció teljesen átrendezi a pénzpiacot, ami új gondolkodásmódot igényel tőlünk is: