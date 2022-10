Bezárhat a wellnesshotelek negyede az energiaárak miatt

A magyarországi wellness-szállodák több mint 25 százaléka bezárhat az idei télre – erről Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tiszteletbeli elnöke beszélt a Hír TV-ben.

A Telex szemléje szerint Flesch azt mondta, amúgy is ennek a hoteltípusnak a legmagasabb a rezsije, az egyes szállodák havi szinten 10-12 milliós energiaszámlákat fizettek már a válság előtt is. Szerinte ez az összeg legalább 100 millió forint környékére került, de tud olyat is, ahol meghúszszorozódtak a költségek, ezt pedig már nem fogják tudni kigazdálkodni a hotelek, emiatt egy részük bezárhat.

Az MSZÉSZ arra számít, hogy a növekvő költségek mellett a visszaeső kereslet is probléma lehet, miután a családoknak nem lesz annyi pénze, hogy azt szállodázásra költhetnék.