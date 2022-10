Volodimir Klicsko üzent Dieter Bohlennek: „Nem érdekli, ha emberek halnak meg az országunkban?”

„Szerintem – és kifütyülhetnek, ha akarnak – ha nem hozták volna ezeket a szankciókat, és ha értelmesen leültek volna egy asztalhoz, akkor az embereknek most nem kellene felesleges köröket futniuk. Most viszont meg kell fagyni és ezt meg azt, minden szarságot csinálni” – mondta Dieter Bohlen, a Modern Talking egyik fele a Bild szerint, mondatai pedig eljutottak Volodimir Klicskóhoz is, aki Twitteren reagált.

„Hallom és olvasom, hogy különösen Németországban újra és újra megkérdőjelezik az Oroszország elleni szankciókat. Hogyan lehetséges ez? Dieter Bohlen, önt nem érdekli, ha emberek halnak meg az országunkban? Nem érdekli, hogy Putyin rakétákkal akarja elpusztítani az országunkat? Nem érdekli, hogy népirtás tanúi vagyunk? Igen, a gazdasági helyzet jelenleg sok ember számára nagy kihívást jelent Németországban is. De Oroszország volt az, amely megtámadta Ukrajnát, megszállta az országot. Hogyan gondolhat egyáltalán arra, hogy továbbra is üzletet akar kötni ezzel az országgal?”

Az egyelőre nem derült ki, hogy Klicsko üzenete eljutott-e Bohlenhez. (Blikk)