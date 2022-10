A nemi erőszak része az orosz katonai stratégiának, állítja az ENSZ megfigyelője

A nemi erőszak és a szexuális bántalmazás, melyet az orosz hadsereg katonái elkövetnek Ukrajnában részét képezik az orosz katonai stratégiának, állítja az ENSZ megfigyelője, Pramila Patten, aki az AFP-nek adott interjút.

Patten szerint olyan szándékos, eltervelt cselekedetekről van szó, melyek célja, hogy dehumanizálják az áldozatokat. Az ENSZ szexuális erőszakkal foglalkozó szakértőjét arról kérdezték, hogy a katonák által elkövetett nemi erőszak úgymond fegyverként van-e jelen Ukrajnában, és erre mondta azt, hogy minden jel arra utal, hogy igen.

„Amikor nőket napokig fogva tartanak és megerőszakolnak, amikor fiatal fiúkat és férfiakat erőszakolnak meg, amikor nemi szervek megcsonkítását látni, amikor nők arról számolnak be, hogy az orosz katonák potencianövelő szerekkel felszerelve érkeztek, ez mind világosan arra utal, hogy katonai stratégiáról van szó” – mondta el a lapnak.

Az ENSZ eddig több mint száz eset megtörténtét erősítette meg a háború kezdete óta egy szeptemberben megjelent jelentésében, és a szexuális bántalmazásoknak 4, illetve 82 éves áldozata is volt. Az áldozatok többsége lány és nő, de fiúk és férfiak ellen is követtek el támadásokat az orosz katonák, és az ENSZ megfigyelője úgy látja, hogy a jelentésben foglaltak csak a jéghegy csúcsát jelenthetik. Mint fogalmazott, nagyon nehéz megbízható adatokhoz jutni egy aktív konfliktus idején, és számos esetet vélhetően nem is jelentettek, így sosem fognak ismertté válni.