Az orosz tartalékosoknak maguknak kell megvenniük a védőfelszerelést

A brit védelmi minisztérium szerint sok frissen mozgósított, az ukrajnai háborúba induló orosz tartalékosnak magának kell megvennie a golyóálló mellényt. A hadsereg készleteinek fű alatti eladogatása miatt ugyanis a katonák nem jutnak rendes felszereléshez, így ha nem akarnak védőfelszerelés nélkül harcolni, kénytelenek a legalapvetőbb felszereléseket is maguk megvenni. Márpedig a hírek szerint a most behívottak felszereltsége még a régebb óta harcoló, szerződéses katonákénál is rosszabb.

A kereslet miatt például a 6B45 típusú mellényért már 40 ezer rubelt, 275 ezer forintot is elkérnek, miközben áprilisban még csak 12 ezer rubelbe került. A minisztérium szerint a kiterjedt korrupció az orosz harctéri kudarcok egyik oka. (Guardian)