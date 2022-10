Drónozó oroszt tartóztattak le Norvégiában

Őrizetbe vettek egy orosz férfit az észak-norvégiai Tromso városának repülőterén, mert a gyanú szerint egy drónt távirányított, írja a Reuters. Ez már a második hasonló letartóztatás az országban. Norvégiában a szankciós intézkedések része, hogy orosz állampolgároknak tilost drónt irányítaniuk, vagy repülőgépet vezetniük. A rendőrség beszámolója szerint nagy mennyiségű fotós felszerelést, a többi között egy drónt és több memóriakártyát is lefoglaltak az 51 éves férfi pénteki őrizetbe vételekor, aki el is ismerte, hogy drónt reptetett Norvégiában. Jacob Bergh ügyész szerint a férfi felvételeket készített a kirkenesi repülőtérről és a hadsereg egyik helikopteréről. Hozzátette, hogy az ügybe bekapcsolódott a PST norvég titkosszolgálat is. Az orosz gyanúsított elmondta, a storskogi határátkelőn érkezett csütörtökön Norvégiába, és a Spitzbergákra indult volna tovább.

Norvégiában fokozott készültséget rendeltek el, miután az utóbbi hetekben drónokat észleltek a skandináv ország gáz- és olajlétesítményei körül.