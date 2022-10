Orbán Viktor szerint ütőképes, a békét garantálni tudó hadsereg kell

„Nekünk, magyaroknak ütőképes, a békét garantálni tudó, elrettentő erejű hadsereg kell, mert akinek nem lesz ereje, annak nem lesz igaza sem” – mondta Orbán Viktor szombaton az önkéntes katonai szolgálatot vállalók eskütételén.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az MTI szemléje szerint azt is mondta, hogy „ideje feléleszteni magunkban a katonaszellemet, mert az a nép, amely nem képes erre, a jövőben bizonyosan elbukik majd”, és „vannak olyan nemzetek, amelyek már megkezdték a felkészülést, mi sem maradhatunk le ebben”.

Szerinte „most olyan időket élünk, amikor jó okunk van komoly veszélyeket felfedezni az ország határainál, ilyen a háború, és az, hogy Nyugatról fegyverek áramlanak a frontra”. Ehhez hozzátette, hogy szerinte „ráadásul Európát a határainknál délről illegális migránsok ostromolják felfegyverzett csoportjaikkal”.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Beszélt arról is, hogy „a hazájukat szolgálni akaró katonákra és hatékony, modern fegyverekre van szükség”, „a magyar honvéd nemzetünk kiválósága”, emiatt decembertől újabb toborzó kampányokat indítanak. Elmondta azt is, hogy szolgálatba lépnek most a Lynx harcjárművek is.

Az eseményen ott volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, aki szerint „az átadott harcjárművekkel az egyik legmodernebb eszközzel gazdagodik a honvédség”.