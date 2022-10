Kétszer annyi orosz zsidó emigrált Izraelbe a háború kezdete óta, mint amennyi ukrán

Amikor Oroszország februárban megtámadta Ukrajnát, Izrael felkészült egy újabb bevándorlási hullámra, írja a Guardian. Így is történt, nagyjából 13 ezer zsidó gyökerekkel rendelkező ukrán alijázott, azaz emigrált Izraelbe.

Fotó: JUSSI NUKARI/AFP

Az viszont meglepő a hír szerint, hogy Oroszországból kétszer annyian érkeztek, vagyis nagyjából minden nyolcadik orosz zsidó elhagyta az országot. Az orosz emigráció azután indult be igazán, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök – nem is annyira – részleges mozgósítást jelentett be szeptemberben.

Izrael visszatérési törvénye feljogosítja a zsidó születésűeket, a megtérőket, a hozzátartozókat, a zsidó szülőkkel és nagyszülőkkel rendelkezőket, hogy az országba költözzenek és állampolgárságot kapjanak. (Guardian)