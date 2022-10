Milliók nézték meg, ahogy a tádzsik elnök beolvas Putyinnak

Emomali Rahmon tádzsik elnök egyik pillanatról a másikra lett sztár a Youtube-on, ugyanis már több mint 5,5 millióan nézték meg a videót, amelyben 7 percen keresztül beolvas Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. No persze nem azt kéri számon Putyinon, hogy lerohant egy szuverén államot, hogy elnyomja hazájában az emberi jogokat, vagy hogy nukleáris armageddonnal fenyegeti az egész világot. Nem, a tádzsik elnöknek azzal van baja, hogy szerinte a volt szovjet tagköztársaságok nem kapják meg Oroszországtól a kellő tiszteletet.

A felvétel még pénteken készül Kazahsztánban, ahol Putyin a Független Államok Közösségének, vagyis a volt Szovjetunió tagállamainak Oroszországgal még viszonylag jó viszont ápoló vezetői találkoztak. Rahmon itt kezdett hosszú monológba arról, hogy Tádzsikisztán és a többi volt szovjet tagállam már a szovjet időkben sem kapta meg a kijáró tiszteletet az oroszoktól, csak kiszívták onnan a nyersanyagokat. Sőt, Rahmon szerint pont ezért omlott össze a Szovjetunió. Ezután pedig arról beszélt, hogy Moszkva most is több tiszteletet mutathatna, ezt pedig komoly befektetések formájában is kifejezhetné, amelyek természetesen hatalmas megtérülést hoznának minden fél számára.

A heves monológ közben Putyin elnök látványosan elég kellemetlenül érzi magát, ficereg, ráng az arca, sokszor lesüti a szemét. A Szabad Európa beszámolója szerint a többi államfő is rettenetesen kellemetlennek találta a helyzetet, sőt, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök egy ponton próbálta is leállítani Rahmont, aki azt mondta, beszélni jöttek ide, úgyhogy ő most beszél.

Putyin és Emomali Rahmon 2022 nyarán. Fotó: ALEXANDER SHCHERBAK/AFP

Bár a videó alatt sokan gratulálnak a tádzsik elnöknek, hogy kiállt Putyinnal szemben, azért ő sem feltétlenül egy politikai hős. Rahmon 1992 óta amolyan kiskirályként uralkodik Tádzsikisztánban, ahol a parlament 2016-ban támogatott, a nép pedig népszavazáson elfogadott egy alkotmánymódosítást, miszerint akár élete végéig elnök maradhat. Ezután a főváros, Dusanbe polgármesterének nevezte ki a fiát, aki korábban a korrupcióellenes ügyészséget és a vámhatóságot is vezette, lányát pedig az elnöki kabinetbe emelte. Nemzetközi megfigyelők szerint nincsenek szabad és tisztességes elnökválasztások az országban.