Varga Mihály: Magyar cégek szívesen részt vesznek Ukrajna újjáépítésében

Magyarország készen áll arra, hogy az ukrajnai újjáépítést a régióban aktív, jó kapcsolatokkal és tapasztalattal rendelkező magyar cégek is segítsék - többek között ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, aki Washingtonba utazott a Világbank közgyűlésére. A magyar cégek bejelentkezéséről Kovács Zoltán, a kormány nemzetközi szóvivője is beszámolt a Twitteren.

A magyar pénzügyminiszter Anna Bjerde regionális Világbank-alelnökkel és Elena Bourganskaia-val, a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Társaság alelnökével is tárgyalt. A tárgyalásokon elmondta, hogy Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson Ukrajnának, valamint a háború által érintett szomszédos országoknak. Azt is kiemelte, hogy Magyarország eddig is jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának, amelynek összege már meghaladta a 28 milliárd forintot.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a régió energiabiztonságát és közlekedési kapcsolatainak fejlesztését célzó befektetéseket előtérbe kell helyezni, és hogy az újjáépítés során a kárpátaljai régió fejlesztése is elengedhetetlen.