250 millió forintos rezsitámogatást oszt ki dolgozói között a Rossmann

A drogérialánc novemberben és decemberben két részletben nyújt anyagi támogatást minden kollégájának 70 000 és 120 000 forint közötti összegben, összesen pedig 250 millió forintot fordítanak erre – közölte a cég hétfőn.

„Az elmúlt években és az idei évben is inflációálló béremelést hajtottunk végre. A rendkívüli helyzetre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy a megugró rezsiköltségekben is támogatni fogjuk minden munkatársunkat. Az egyszeri kifizetésen túl, amit minden kollégánk megkap, létrehozunk egy támogatási alapot is. Ez azt a célt szolgálja, hogy a nehéz élethelyzetbe került munkatársainkat további anyagi támogatásban tudjuk részesíteni” – írták a Rossmann ügyvezetői. (via hvg.hu)