A BioNTech alapítói szerint 2030-ig meglehet a rák kezelésére kifejlesztett vakcina

Jelentős áttöréseket értek el, így akár az évtized vége előtt elérhetővé válhat a rák kezelésére kifejlesztett vakcina, mondták a BioNTech alapítói a BBC-ben. Ez a cég fejlesztette a Pfizerrel közösen piacra dobott, mRNS-alapú koronavírus-oltóanyagot is, Karikó Katalin irányításával.

Uğur Şahin és Özlem Türeci a rák kezelésében is az mRNS-technológiát használnák. A covid esetében a BioNTech oltása a koronavírus tüskefehérjéjének genetikai kódját juttatta be a szervezetbe, felkészítve az immunrendszert egy jövőbeli fertőzés hatékonyabb kivédésére. (Magát az mRNS-technológiát nem most húzták elő a kalapból, már évtizedek óta dolgoztak rajta, amikor kitört a járvány.)

Özlem Türeci és Uğur Şahin Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/Anadolu Agency via AFP

Hasonló módon keresnék meg és pusztítanák el a rákos sejteket is, azzal a különbséggel, hogy itt nem egy vírust, hanem a tumorsejtek felszínén levő fehérjéket kellene felismernie a szervezetnek. Nehézséget okoz, hogy nagyon sokféle fehérjéről van szó, ezért nehéz olyan oltóanyagot fejleszteni, ami mindegyikkel felveszi harcot úgy, hogy közben nem tesz kárt abban, amiben nem kéne.

A BioNTech már a koronavírus-járvány előtt is foglalkozott rákkutatással, mostanra pedig több vakcina a klinikai tesztek fáziásba jutott. Türeci azt mondta, az elmúlt két évben egyrészt megtanultak, hogyan lehet gyorsan mRNS-vakcinát gyártani, másrészt jobban értik, hogyan reagál az emberi test az ilyen típusú oltóanyagokra. Mindez jelentősen felgyorsítja a rákkal kapcsolatos munkát.

Ezzel együtt hozzátették: kutatókként mindig nehezen merik biztosra mondani, hogy meglesz a rák ellenszere. (via Guardian)