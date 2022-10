Magyarország egyedüliként nem szavazta meg, hogy az unió kiképzőmissziót küldjön Ukrajna megsegítésére

Magyarország egyedüliként nem szavazta meg az EU kiképzőmisszióját, a konstruktív tartózkodás lehetőségével élt, tehát nem gátolta, de nem is támogatta azt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban, a külügyi tanács ülését követően a Facebookon. Szijjártó ezt azután jelentette be sajtótájékoztatón, hogy az Európai Tanács hétfőn döntést hozott arról, hogy az Európai Unió katonai kiképzőmissziót küld Ukrajnába, hogy javítsák az ukrán fegyveres erők képességét.

„Nem veszünk részt ebben a kiképzőmisszióban, nyilvánvalóan nem is küldünk kiképzőket, és nem is járulunk hozzá a működés költségeihez pénzügyi forrásokkal” - mondta, majd újra kihangsúlyozta, hogy Magyarország egyedüliként nem szavazta meg a kiképzőmissziót.



Az EUMAM Ukrajna misszió célja, hogy hozzájáruljon az ukrán fegyveres erők felkészültségének fokozásához a katonai műveletek hatékony végrehajtása érdekében, "lehetővé téve Ukrajna számára, hogy megvédje területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül, gyakorolhassa önállóságát, és megvédhesse a polgári lakosságot".

A misszió az uniós tagállamok területén fog működni, műveleti központja Brüsszelben lesz, működését az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) biztosítja. A katonai misszió megbízatása kezdetben két évre szól, erre az időszakra szóló költségvetése 106 millió 700 ezer euró.

A Tanács újabb fegyverszállítási támogatásokról is döntött, ezt Magyarország is megszavazta, bár Szijjártó hozzátette, hogy „nem tudom garantálni, hogy ez a következő alkalommal is így lesz-e, mivel az európai békekeret több más fontos célra is tartalmazott pénzügyi előirányzatot”. Itt pedig természetesen az illegális bevándorlók elleni harcra gondolt.