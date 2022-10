Se a helyreállítási alaphoz, se a kohéziós alaphoz nem férhetnek hozzá egyelőre a lengyelek

Az Európai Bizottság minden Lengyelországnak járó forrást visszatart, amíg Varsó nem teljesíti a bíróságok függetlenségével kapcsolatos összes feltételt – mondta hétfőn Brüsszelben Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság szóvivője a Rzeczpospolita című lapnak, melyet a G7 szemlézett.

Ez azt jelenti, hogy Lengyelország nemcsak a helyreállítási alapból, de a kohéziós alapból sem jut pénzhez egyelőre. A 35,4 milliárdos helyreállítási alaphoz eddig Magyarországhoz hasonlóan jogállamisági kifogások miatt nem juthatott hozzá, elsősorban a lengyel bírósági rendszer átalakítása miatt. Júniusban azonban megkapták a zöld lámpát, csakhogy ez egyelőre nem jelenti azt, hogy hozzá is férnek a pénzekhez.

Ugyanis a Bizottság a támogatás folyósítását bizonyos feltételekhez kötötte, ezeket pedig a lengyeleknek még nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. A vita továbbra is a bíróságok függetlenségével kapcsolatos, mivel a Bizottság szerint bár a fegyelmi kamara megszűnt, annak tagjai – akár bírói előélet nélkül – ezután is beülhetnek a legfelsőbb bíróságba, így a jövőben is szerepük lehet a fegyelmi ügyek elbírálásában.

A mostani bejelentés szerint pedig nemcsak a helyreállítási alaphoz nem férhetnek hozzá a lengyelek, hanem az ennél jóval nagyobb 76,5 milliárd forintos kohéziós (felzárkóztatási) alapot is befagyasztják a feltételek teljesüléséig. A kohéziós (felzárkóztatási) alap Kelet-Közép-Európában a legnagyobb uniós támogatási forma: az európai átlag 75 százalékánál szegényebb régióknak jár, és ennek éppen Lengyelország a legnagyobb nyertese.

Lengyelország a kohéziós alap hat nemzeti fejezete közül négyről, köztük a legnagyobbról, az infrastruktúra és környezetvédelmiről már befejezte a tárgyalásokat a Bizottsággal. Ezeknek akár a végrehajtása is megkezdhető, támogatások ugyanakkor nem érkeznek rájuk, ha a forrásokat befagyasztják. Az első összegeket csak 2024 tavaszán folyósítanák, ezért elvben van idő megoldani a bírósági függetlenségének problémáját és megegyezni a Bizottsággal.



A kormányzó PiS szerint Brüsszel valójában politikai okokból tartja vissza a Lengyelországnak járó támogatásokat, Jarosław Kaczyński pártelnök emiatt kilátásba helyezte, hogy Lengyelország bepereli a Bizottságot az Európai Bíróságon.