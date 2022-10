Kína manchesteri főkonzulja személyesen is felléphetett a konzulátusnál tüntetők ellen

A Kínai Népköztársaság egyik legfőbb nagy-britanniai diplomatája, Cseng Hszi-jüan manchesteri főkonzul személyesen is érintett a konzulátus előtt tiltakozók elleni erőszakos fellépésben, tájékoztatta képviselőtársait a brit parlamentben Alicia Kearns konzervatív képviselő. "Azt láttuk, hogy a kínai főkonzul tépkedi a plakátokat és a békés tiltakozásokat" - idézte Kearns szavait a BBC, mely azt is jelezte, hogy a brit jogrendben a képviselők egyik előjoga, hogy a parlamentben a megtorlás veszélye nélkül, szabadon beszélhetnek, vagyis olyan kijelentéseket is tehetnek, amelyekért egy átlagpolgár ellen rágalmazás miatt akár eljárás is indulhatnak.

Dulakodás Kína manchesteri konzulátusánál, ahol a kínai diplomaták az utcáról rángattak be tüntetőket, akik közül egyet jól meg is vertek. Fotó: MATTHEW LEUNG/AFP

Kínai részről egyelőre nem kommentálták a manchesteri főkonzuljukat, Cseng Hszi-jüant ért vádakat. Általánosságban viszont kiálltak konzulátusuk munkatársai mellett.

Vasárnap, a Kínai Kommunista Párt ötévente esedékes kongresszusának nyitónapján kínai disszidensek kisebb csoportja tiltakozott a manchesteri konzulátus előtt, amire a konzulátus stábja erőszakosan reagált. Egy tiltakozót berángattak a konzulátus területére, ahol összeverték. A férfit végül a brit rendőrök menekítették ki a konzulátus területéről.

A hivatalos kínai álláspont szerint konzulátusuk munkatársainak eljárása legitim volt, mert a tiltakozók "törvénytelenül hatoltak be" a konzulátusnak a jog szerint kínai felségterületnek számító területére, így a pekingi álláspont szerint diplomatáik "a szükséges lépéseket" tették csak meg a terület védelmében.

A BBC szerint a történtekről készült felvételek és a rendőrség hivatalos jelentése ellentmond a kínaiak verziójának. Ezek szerint ugyanis a tiltakozók a konzulátuson kívül demonstráltak, és a konzulátus munkatársai rángatták be a később megvert tüntetőt a kínai felségterületre.

"Nem engedhetjük meg a Kínai Kommunista Pártnak, hogy importálják a tüntetőverést, a szólásszabadság korlátozását, és hogy brit földön próbálják akadályozni a tiltakozásokat" - közölte képviselőtársaival Kearns, aki "dermesztő eszkalációként" jellemezte a történteket. (Via BBC)