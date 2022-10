Lebontják és újjáépítik azt a stadiont Indonéziában, ahol egy meccs után több mint 130 embert tapostak agyon

Lebontják azt a stadiont az indonéziai Malangban, amelyben október 1-jén, a meccs után kialakult pánikban több mint 130 embert taposott halálra a tömeg, több százan pedig megsérültek. A döntést Joko Widodo elnök jelentette be azután, hogy találkozott Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével. Az indonéz elnök azt is megígérte, hogy a régi helyébe egy új, a FIFA előírásainak megfelelő stadiont építenek majd.

Arról, hogy hogyan lett ez vendégszurkolók nélkül a történelem egyik legvéresebb meccse, Tóth-Szenesi Attila írt. Az ügyben azóta hat embert, köztük rendőröket és a meccs szervezőit vonták büntető eljárás alá.

A stadion a tragédia után. Fotó: DASRIL ROSZANDI/Anadolu Agency via AFP

Widodo arról is beszámolt, hogy jelentős változtatásokat hajtanak végre abban, ahogy az országban a futballt menedzselik. „Megállapodtunk, hogy alaposan átalakítjuk az indonéz futballt. A felkészülés minden aspektusának a FIFA szabályain kell alapulnia” - mondta. Indonézia és a FIFA arról is megegyezett, hogy felállítanak egy közös munkacsoportot, és együtt fognak dolgozni azon, hogy minden stadion megfeleljen a biztonsági követelményeknek, illetve azon, hogy a jövőre esedékes U20-as világbajnokságon is minden rendben menjen.



Infantino elmondta, hogy a FIFÁ-nak a nézők és a játékosok biztonsága az elsődleges a délkelet-ázsiai országban: „Ez egy futballország, ahol a foci több mint 100 millió ember szenvedélye. Tartozunk nekik azzal, hogy ha megnéznek egy meccset, biztonságban legyenek.” (Reuters)