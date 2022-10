Twitter-megosztások miatt börtönöztek be 16 évre egy amerikai állampolgárt Szaúd-Arábiában

16 év börtönbüntetésre ítélték Szaúd-Arábiában Szaad Ibrahim Almadit, a 72 éves szaúdi-amerikai kettős állampolgárt, akit egy évvel ezelőtt vettek őrizetbe, amikor az Egyesült Államokból a szülőhazájába látogatott. Almadi bűne az volt, hogy kevesebb mint 2000 követővel rendelkező Twitter-oldalán a szaúdi kormánnyal és a koronaherceggel kritikus bejegyzéseket osztott meg. Olyan bejegyzéseket, amelyekben Dzsamal Hasogdzsi szaúdi-amerikai újságíró meggyilkolásáról van szó, és amelyekben például Mohamend bin Szalmán koronaherceget felfuvalkodott hólyagként ábrázoló karikatúra látható.

A 72 éves férfit mindezért a szaúdi rezsim terrorista ideológiák terjesztésével és a királyság megingatására tett kísérlettel vádolják. Fia, Ibrahim a Guardian kérdésére azt mondta, az apja csak élt a szólásszabadság jogával, és bár tudták, hogy ez Szaúd-Arábiában semmit sem jelent, apja úgy érezte, amerikai állampolgársága és az, hogy egy Szaúd-Arábián belül jó kapcsolatokkal rendelkező törzshöz tartozik, megvédi majd. De tévedett. Amikor Almadi 2021 novemberében Rijádba utazott bizonyos személyes és üzleti ügyeket intézni, a reptéren letartóztatták, az amerikai kormány információi szerint meg is kínozták, most pedig el is ítélték. Ha túlélné a 16 év börtönt, utána sem kerülhetne szabadlábra, a büntetése szerint ugyanis a börtönt még 16 év házi őrizet követi.

Joe Biden amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg 2022 július 15-én a szaúd-arábiai Dzsiddában Fotó: BANDAR AL-JALOUD/AFP

Ibrahim a brit lapnak azt mondta, nagyon csalódott az amerikai kormányban, és mérges, mert úgy érzi, nem voltak elég vehemensek. A kormány kezdetektől fogva figyelte az eseményeket, de nem úgy kezelték az apja ügyét, mint egy "jogtalanul fogva tartott amerikai állampolgárét". Ha ebbe a kategóriába sorolják az ügyet, az sokkal keményebb diplomáciai és bürokratikus reakciót várt volna el az amerikai kormánytól.

"Megvárják, amíg az apám meghal a börtönben, mielőtt elismerik amerikaiként. Utána pedig majd szobrot emelnek neki" - nyilatkozta mérgesen a szintén Floridában élő Ibrahim. Meggyőződése, hogy az apját olyanok nyomták fel a hatóságoknál, akik kifejezetten kritikus posztokat megosztó szaúdiakat keresnek a Twitteren, hogy pénzért kiadhassák őket a hatóságoknak. "Ilyenné teszi az embereket a szaúdi kormány" - mondta Ibrahim.

Almadi ítéletének híre azután jelent meg, hogy az Egyesült Államok elnöke retorziókkal fenyegette a szaúdi kormányt. Joe Biden nemrég azt nyilatkozta, hogy nem marad következmények nélkül, hogy az amúgy fontos szövetségesnek tekintett Szaúd-Arábia együttműködik az orosz kormánnyal, hogy az OPEC+ kőolaj kartell keretében csökkentsék a globális kőolaj-kitermelést, ezzel fölnyomva a kőolaj árát.