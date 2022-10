5 milliós jutalmat kap Győr polgármestere, miközben megszorításokat vezet be az önkormányzat

Győrben megszorításokat vezetett be az önkormányzat, eközben a város fideszes polgármestere 5,2 millió forint jutalmat kap. Az előterjesztésben idézett törvény alapján - amelyet az ugytudjuk.hu közölt - még csak nem is világos, miért.

A hvg megkérdezte Dézsi Csaba András polgármestert arról, mit szól ahhoz, hogy az önkormányzat szakbizottsága ilyen körülmények között „35 éves jubileumi jutalom” kifizetését javasolja neki. A polgármester a lapnak azt mondta:

„Kellene a rossebnek az a pénz. Elég jól keresek, nem is én kértem ezt a pénzt, a jegyző nyújtja be automatikusan. De ha jár, akkor jár. Maga mit tenne? Adjam vissza, vagy vegyek mindenkinek 5 gombóc fagyit?" A hvg azon felvetésére, hogy az energiaválság miatt bezáró városi uszodákat talán, ha nem is sokáig, de ebből a pénzből is lehetett volna fűteni, vagy akár más önkormányzati célra is lehetne fordítani az összeget, a polgármester azt mondta: a 35 év munkaviszonyára leosztva ez a mostani jutalom mindössze havi 12 ezer forint. Márpedig

„ő abból él, hogy szorgalmas”. Azt is mondta, hogy ő ennél sokkal többet adakozik: „Egymillió forint alatt nem adok, és csak egyet kérek, hogy ne mondják el, hogy én adtam.”

A város jegyzője azt írta a hvg-nek, hogy a jutalmat nem a polgármester kérte, az a közszolgálati jogviszony alapján alanyi jogon jár, a munkáltatónak kötelező azt kifizetni. A levél szerint a 35 év szolgálati idő úgy jön ki Dézsinél, hogy 1987 novemberétől dolgozott a győri Petz Aladár kórházban 2020 január végéig, utána pedig polgármester lett.