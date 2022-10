Gyűlölködő kommenteket kap George Floyd családja, amióta Kanye West azt mondta, a nyakán térdelő rendőr nem is felelős a férfi haláláért

George Floyd családját gyűlölködő online kommentek árasztják el azóta, hogy Kanye West - mostanában Ye - Floyd haláláról különféle hazugságokat állított egy podcastben, a kommentek pedig újra és újra eszükbe juttatják a szörnyű traumát - közölte a család ügyvédje.

Kanye West 2019-ben Fotó: ROY ROCHLIN/Getty Images via AFP

A Drink Champs azóta már törölt adásában West többek között azt mondta, hogy Floyd halálát fentanil (egy népszerű opioid) okozta, miközben a halottkém hivatalos jelentése szerint is attól fulladt meg, hogy Derek Chauvin percekig a nyakán térdelt. West azt is állította, hogy Chauvin térde igazából nem is volt rajta Floyd nyakán. Chauvint jogerősen elítélték a férfi haláláért.



Roxie Washington, Floyd nyolcéves lányának anyja pert fontolgat Kanye West ellen hanyagság és érzelmi károkozás miatt, és 250 millió dolláros kártérítést követelne. Emellett beperelik Floyd képmásának kisajátításáért is. Az ügyvédek jelenleg mérlegelik, hogy mások ellen is pert indítsanak-e, például Candace Owens ellen, aki Westhez hasonló kijelentéseket tett Floydról. Súlyosbító körülménynek tartják, hogy Gianna Floyd már elég idős ahhoz, hogy önállóan internetezzen, és az apjáról szóló hazugságokkal és gyűlölettel találkozzon. (Insider)