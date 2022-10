Navalnij szerint újabb büntetőeljárás indult ellene

A közösségi médián keresztül eljuttatott üzenetében a politikai elítélt ellenzéki politikus arról számolt be, hogy a hatóságok értesítették, újabb ügyben nyomoznak ellene. A jelenleg is a legszigorúbb orosz fegyenctelepen, a Vlagyimir 6-on őrzött Navalnij szerint azzal gyanúsítják, hogy a börtönben

terrorcselekményre buzdított,

extrém aktivistákat pénzelt, továbbá

a nácizmust mentegette.

A Meduza összefoglalója szerint a nyomozók őt tekintik a bűnbanda vezetőjének, amelyik terrorcselekményeket és szélsőséges nézeteket népszerűsített a Популярная политика Youtube-csatornán. Tevékenységéért szerinte 30 évet is kaphat.

2021 februárjában Navalnij egy "veterán megrágalmazásért" egy nyilvánvalóan politikai perben, egy korábbi ügyét is beleszámítva 3,5 évet kapott. Idén márciusban "a bíróság megsértéséért" és egy állítólagos csalási ügyért további 9 év szigorítottra ítélték. Májusban jelentette be, hogy extrémizmussal is megvádolták, majd szeptemberben bejelentette, hogy valamivel megint gyanúsítják, de nem tudja, mivel. Ez tisztázódhatott most.