Négynapos munkahét lesz Tatabányán az energiaválság miatt

Sok nyugati nagyvállalat kísérletezik a négynapos munkahéttel, mondván, ha a munkavállalók kevésbé leterheltek, hatékonyabban tudják végezni a feladataikat. Most a magyar közigazgatásban is megjelenik a rendszer, a tatabányai városházán is négynapos lesz a munkahét – igaz, az energiaválság miatti spórolásból.

A Blikk cikke szerint a városi közgyűlés nemcsak a négynapos munkahétről döntött csütörtökön: az energiaárak drasztikus növekedése miatt két hét igazgatási szünetet rendelnek el, valamint időszakosan bezár az élményfürdő is. A takarékossági intézkedések részeként a városházán minden második izzót kicsavarnak, a megmaradókat energiatakarékos világítótestre cserélik, tetőszigeteléssel látják el a gázfűtést használó óvodákat, a házasságkötéseket pedig a polgármesteri hivatal nagytermében tartják majd, amelyet csak időszakosan fűtenek.





Interaktív térképünkön azokat a megszorítási intézkedéseket tüntettük fel, amelyeket hivatalosan már bejelentettek a városi önkormányzatok és az egyes kerületek.