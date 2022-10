Vita tört ki a német kormányban, hogy bevásárolhatja-e magát egy kínai óriáscég a hamburgi kikötőbe

Olaf Scholzot már nemcsak az ellenzék, de koalíciós szövetségesei is bírálják, amiért támogatja, hogy a kínai szállítmányozási gigacég, a Cosco jelentős részesedést szerezzen a hamburgi kikötőben. A hamburgi Európa harmadik legnagyobb kikötője Rotterdam és Antwerpen után, és a Cosco már most is a legjelentősebb ügyfele. A kikötő a városállam kikötői hatóságának tulajdona.

Konténerhajók a hamburgi kikötőben. Fotó: GEORG WENDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Német sajtóértesülések szerint a kormányban nézetkülönbség alakult ki a tervezett ügylet miatt. A Cosco tulajdonszerzését a Zöldek és a Szabad Demokraták is ellenzik, és nem értik, hogy a szociáldemokraták és Scholz miért támogatják, hogy a tőzsdei cégként jelentős részben továbbra is állami tulajdonban lévő Cosco-n keresztül a kínai kommunisták befolyást szerezhessenek a kritikus német infrastruktúrában. Azt is emlegetik, hogy a helyzet aszimmetrikus: ha az európaiak nem szerezhetnek tulajdonrészt kínai kikötőkben, akkor a német kikötők se kerülhessenek kínai kézbe. (DW)