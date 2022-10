Vizsgálat indult Sebestyén Balázs és Vadon János ellen, amiért csúfoltak és megaláztak egy kolumbiai kisfiút

Állampolgári bejelentés nyomán indított vizsgálatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Celeb vagyok, ments ki innen! hétfői adása miatt – írja a Blikk. A vizsgálat azért indult, mert Vadon János és Sebestyén Balázs az adásban röhögve csúfolt és megalázott egy kolumbiai gyereket.

A Blikk szerint Balázsék már 12,5 millió forint büntetésnél járnak: ekkora az az összeg, amit a rádióműsorukban és a televíziós szerepléseik közben elhangzott megjegyzésekért kaptak az NMHH-tól. Az elmúlt tizenhárom évben több mint hatvan alkalommal indult miattuk eljárás.

Sebestyén Balázs, háttérben Vadon János, Rákóczi Ferenc Fotó: 444

Hétfőn indult újra a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor sokadik évada az RTL-en. Mészáros Juli megírta a 444-re, miről szól ez: celebeket visznek el – most éppen – Kolumbiába, hogy ott a dzsungelben különböző kretén feladatokat csináltassanak meg velük, miközben a szabad ég alatt kell aludniuk esőben is, és csak rizst, illetve babot ehetnek, abból is keveset.

A keddi adásban nemcsak a celebeket, hanem egy 8-10 éves kolumbiai gyereket is megaláztak a műsorvezetők: a viccesnek szánt kizsákmányolást úgy vezették fel, hogy leveleket kellene beküldeniük a játékosok táborába, de ők ezt „lusták” elvégezni. Ezért kerestek egy helyi gyereket, „aki lelkesen oldja meg a feladatot”.



Ekkor mutatták be Pedritót, akit – habár nyilvánvalóan nem beszél magyarul – Vadon magyarul kezdett kérdezgetni, a fiúnak pedig minden esetben azt kellett válaszolnia, hogy „Sí Señor!”, vagyis „Igen, uram!”. Vadon olyan kérdéseket tett fel a fiúnak, mint hogy „Anyád megmondta, hogy én vagyok az apád?”, „Én vagyok az Isten, ugye?”, vagy „Tudod, hogy ha tíz éven keresztül fánkot fogsz zabálni, mint eddig, akkor 150 kiló leszel 16 éves korodra, ugye?"