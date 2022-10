Méltánytalan, jogellenes, indokolatlan - mondja a hirtelen felmentett magyar diplomata

Mint arról csütörtök éjjel beszámoltunk, a magyar kormány azonnali hatállyal elbocsátotta Baranyai Gábort, a Brüsszeli Állandó Képviselet Coreper I. nagykövetét. Ő volt az EU-hoz rendelt magyar diplomácia második legmagasabb rangú vezetője.

Ahogy arról a Politico című brüsszeli lap elsőként beszámolt, alig néhány órát kapott csütörtök este, hogy az irodáját kiürítse, és végleg távozzon a magyar követségről. Mindez éppen akkor történt, amikor Orbán Viktor két sarokkal arrébb energetikai ügyekről tárgyalt a többi tagállam vezetőjével.

Mivel Baranyaihoz tartoztak az energetikai kérdések is, felmerült, hogy az éppen zajló csúcstalálkozóval lehet összefüggésben a felmentése. Péntek délelőtt több, a brüsszeli magyar ügyeket jól ismerő emberrel beszéltünk, és az derült ki, hogy ez a feltételezés téves volt. Baranyai gyors eltávolítása mögött inkább más okok lehetnek, és elküldésével már több mint egy hete is megpróbálkozott az igazságügyi minisztérium.

Baranyai lapunknak csupán egyetlen mondatot kívánt nyilatkozni:

“A kirúgásoamat métlánytalan, jogellenes és indokolatlan eljárásnak tartom, és meg fogom támadni a rendelkezésemre álló minden jogi eszközzel.”

Nem ment magától

Úgy tudjuk, hogy a 2020 óta Brüsszelben dolgozó nagykövetet már több mint egy hete rá akarták venni a távozásra. Közös megegyezéssel távozott volna a forgatókönyv szerint, de Baranyai ezt nem fogadta el. A nagykövet több kollégájának is beszámolt erről.

Mivel szakmai munkáját nem érte kritika, ezért a kint dolgozó magyarok arra gondoltak, hogy Baranyait azért akarja távozásra bírni a kormányzat, mert úgy vélték Budapesten, hogy túlságosan kötődött Stelbaczky Tiborhoz.

Stelbaczky Tibor 2020-ban vette át a brüsszeli magyar követség vezetését, ő volt a Coreper II. nagykövet, ami az első számú pozíció a tagállamok nagykövetségein - mögöttük van a Coreper I., aki a második ember. Stelbaczky idén júniusban lemondott a posztjáról, erről annak idején elsőként a 444 számolt be.

Már akkor is többen úgy vélekedtek, hogy Stelbaczky részben politikai okokból távozott, mert túlzásnak érezte a kormány konfrontatív EU-politikáját. Ezt most még hangsúlyosabban kiemelték néhányan, jelezve, hogy ez árnyat vetett Baranyai megítélésre is, “mert őt Stelbaczky hívta a képviseletre, régóta ismerték egymást, együtt dolgoztak 2010-14-ben a külügyminisztériumban, csak akkor még Gábor volt a Tibor főnöke”.

Itthon az utódját emlegették a parlamentben, amikor még megvolt az állása

Miután Baranyait még a múlt héten “közös megegyezés” álcája alatt el akarták távolítani, az ügye hétfőn előkerült a budapesti parlamentben is. Az EU-ügyekért felelős és a külügyi bizottságban is szó volt ugyanis Baranyai távozásáról. Ezek zárt ülések voltak, ezért keveset tudtunk meg az elhangzottakról, de annyi világosnak tűnik, hogy már Baranyai lehetséges utódját is megnevezte Bóka János, Orbán Viktor EU-ügyi tanácsadója. Úgy, hogy közben Baranyainak még megvolt az állása, hiszen a közös megegyezésről szóló megállapodást nem fogadta el.

Gurmai Zita szocialista képviselő a külügyi bizottság zárt ülése után írásbeli kérdéssel fordult a brüsszeli magyar követséget felügyelő Varga Judit igazságügyi miniszterhez, amelyben Stelbaczky távozásának okára kérdezett rá, de Baranyaiéra is. “(...) most pedig az a hír járja, hogy Baranyai Gábort a helyettes állandó képviselőt akarják felmenteni állásából” - áll a beadványában, aminek második kérdése így hangzik: "Milyen indokkal és jogalappal kívánják felmenteni Baranyai Gábort, az Állandó Képviselet helyettes vezetőjét?" Varga miniszter az írásbeli kérdésre még nem válaszolt.

Várhelyi Olivért sejtik a háttérben

Baranyai utódja minden forrásunk szerint Molnár Katalin lesz, és általános vélekedés a brüsszeli magyar közösségben, hogy Várhelyi Olivér magyar biztos szervezkedett az érdekében, aki már régóta igyekszik megfelelő álláshoz juttatni őt.

Molnár Katalin a brüsszeli magyar követség jogi szolgálatát vezette, amikor Várhelyi Olivér volt a Coreper II., azaz a képviselet vezetője. Várhelyi 2019 végén bővítésért felelős biztos lett, és a Politico 2021-ben arról írt, hogy közvetetten kínos helyzetbe hozta Molnárt. Az történt ugyanis, hogy Várhelyi és a mezőgazdaságért felelős lengyel biztos, Janusz Wojciechowski megállapodtak, hogy egymás embereit teszik meg a kabinetjük egy magas rangú tagjává.

Csakhogy Várhelyi elégedetlen volt a lengyel kolléga jelöltjével - más pletykák szerint a lengyel kormánypárt biztatta, hogy inkább egy másik lengyel szakértőt válasszon -, mire Wojciechowski megsértődött, és kirúgta Molnár Katalint, akit nem sokkal korábban kabinetvezető-helyettesnek nevezett ki.

Molnár azóta is a Bizottságnál dolgozik ugyan, de sokkal alacsonyabb beosztásban, és csak megbízási szerződése van. Jelenleg a mexikói és dél-amerikai mezőgazdasági együttműködésről szóló tárgyalások előkészítésén dolgozik. Brüsszelben általános a vélekedés, hogy Várhelyi jött neki egy jó állással, és a Coreper I. bőven megfelelő kompenzálásnak tűnik.

Megkérdeztük Molnárt, hogy valóban ő lesz-e az új nagykövet, de “sem megerősíteni, sem cáfolni” nem kívánta a széles körben terjedő híresztelést.

Úgy tudjuk, hogy Baranyait nemcsak diplomáciai tisztségéből, hanem köztisztviselői státusából is azonnal felmentették, indoklás nélkül. Ez az eljárás rendkívül szokatlan, és jogilag sem tűnik megalapozottnak.