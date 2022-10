Egy csomag óvszert adott az abortuszellenes republikánus jelöltnek Jason Selvig egy kampányrendezvényen

Jason Selvig, a „The Good Liars” humoristaduó egyik tagja egy csomag óvszert adott az abortuszellenes Herschel Walker Georgia állambeli republikánus jelöltnek a politikus csütörtöki kampányrendezvényén – írja a Hill.

A lap szerint a republikánus Walkerről az a hír járja, hogy gyermekei egyik anyját abortuszra biztatta, és egyszer ki is fizette neki a terhességmegszakítást évekkel ezelőtt – most pedig az abortusz teljes betiltása mellett kampányol.

„Egy Herschel Walker-kampányrendezvény ijesztő lehet. Szerencsére hoztunk védelmet” – írta Selvig az akció után.

A Herschel Walker rally can be scary. We brought protection. pic.twitter.com/cgp4T1x9WS