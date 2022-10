Több tízezren vonultak a Műegyetem rakpartra az oktatásért tüntetők

Ezt a PDSZ-es Nagy Erzsébet jelentette be, és elmondta, hogy október 27-án újra lesz élőlánc is Budapesten, „az Egységes Diákfront pedig azt ígéri, hogy Budapestet most körbeöleljük”.

Elmondta azt is, hogy november 26-án lesz a következő tüntetés a Kossuth téren, illetve, hogy azt tervezik, október 27. és november 26. között tartanak egy újabb országos egységes sztrájknapot is.