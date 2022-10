Bajban a haza: Toroczkai László ebédjét „egy indiai migráns” szolgálta fel

Az 1956-os szabadságharcra emlékezett a szélsőjobboldali Mi Hazánk a Corvin közben vasárnap délután. A mérsékelten izgalmas eseményen szó esett arról is, hogy nem jó a Fidesz, de hogy most pontosan miben ért egyet a két párt, és miben nem, nem derült ki egyértelműen. Az viszont igen, hogy a Mi Hazánk - finoman szólva - nem támogatja Ukrajna harcát az orosz megszállók ellen, olyannyira nem, hogy Toroczkai László pártelnök egyenesen szankciókat szorgalmazott Ukrajna ellen a munkácsi turul miatt.

A megemlékezésen jelentették be azt is, hogy Budaházy György - mivel úgy érzi, már nincs más eszköz a kezében - hétfőtől éhségsztrájkba kezd.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Istenem, csak az ukránokat ne

A Mi Hazánk ünnepségén több szónok is szóba hozta Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborúját, de egy sem volt közöttük, aki a hazájukért küzdő ukránokat támogatta volna. Volt is ebből egy kis zavar a közönség soraiban, akik közül sokan még úgy tudták, szívből lehet utálni a ruszkikat.



Fotó: Bankó Gábor / 444

Zelenszkij szitokszóvá vált, nevét nem túl hízelgő kontextusban emlegette a forradalom egyik egykori résztvevője, a szépkorú Pongrátz András beszédében. A párt elnöke, Toroczkai László azt mondta róla, az ukrán elnök példát vehetne az egykori szabadságharcosokról abban, hogy hogyan kell segítséget kérni ilyen helyzetben. Igaz, a magyarok végül - ellentétben Ukrajnával - nem kaptak segítséget. Ezt Toroczkai is elismerte.



Fotó: Bankó Gábor / 444

Az ukrán menekültekről is nyilatkozott, azt mondta, miközben mi befogadtuk őket, és itt furikáznak a városban a luxusautóikban, Munkácsnál lebontották a turulunkat. Kijevben amúgy is magyarellenesek, ki akarják üldözni a magyarokat Kárpátaljáról.

Toroczkai beszélt arról is, hogy a magyar haza továbbra is veszélyben van, különböző hatalmaktól kell megvédeni. Említette például, hogy a hozzájuk vendégként érkező bolgár politikusokat ma egy magyar vendéglőbe vitte el ebédelni, de ott is „egy indiai migráns” szolgálta fel az ételt.

Budaházy hétfőtől nem eszik

A rendezvény hangsúlyos eleme volt Budaházy György személye, akit márciusban 17 év fegyházra ítéltek a Hunnia-perben. A férfi levelet írt az összegyűltekhez, melyet testvére, Budaházy Edda olvasott fel. Ebben azt írta, nem maradt más eszköz a kezében, „nincs már mit veszítenie”, ezért október 24-étől éhségsztrájkba kezd. Novák Előd azt mondta, már őt sem engedik be Budaházyhoz a börtönbe, egyúttal kegyelmet kért a férfi számára. A megemlékezés során többször is elsütöttek egy ágyút, a harmadikat a Budaházy iránti szolidaritás jegyében.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Voltak külföldi vendégek is a felszólalók között: a korábban már említett bolgár vendégek egyike, Sztojan Nikolov Taszlakov parlamenti képviselő konkrétan ukrán nácikról beszélt, ráerősítve ezzel a rendezvény oroszbarát alaphangjára. Taszlakov nemcsak az ukránokat nem bírja, a covid miatti korlátozásokat is bírálta.

Az influenszerekről

Novák Előd kissé vértelen beszédet tartott, melyben jobbára a kommunisták magas nyugdíja ellen és az ügynöklisták nyilvánosságra hozatala mellett érvelt, de voltak még érdekes beszédek Toroczkaién kívül is. A párt ifjúsági szárnyát vezető Binder Csaba a mikrofon előtt állva arról értekezett, hogy a fiatalok az interneten élik a világukat, de mindegy, milyen sok követőjük van, rájuk senki sem fog emlékezni úgy évtizedek múlva, mint ahogy most emlékszünk 56 szabadságharcosaira.

A rendezvényt a pesti srácok emlékművének megkoszorúzásával zárták, a pár száz fős tömeg ezután szétszéledt.