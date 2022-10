A Peking által reméltnél gyengébbek a kínai GDP harmadik negyedéves számai

A célszámok alatt alakult a kínai GDP növekedése a harmadik negyedévben, felerősítve a kínai részvényárfolyamok esését, mivel a befektetőket aggaszthatja a világ második legnagyobb gazdaságának hosszabb távú kilátása, írja a Financial Times.

A harmadik negyedéves kínai GDP 3,9 százalékkal nőtt a megelőző év hasonló időszakához képest. Ez jobb eredmény, mint amit nyugati elemzők vártak, akik 3,3 százalékos bővülésre számítottak, de bőven elmarad a kínai vezetés által kitűzött 5,5 százalékos idei növekedési céltól.

Az adatokat múlt kedden kellett volna nyilvánosságra hozni, de meglepetésre a kínai statisztikai hivatal elhalasztotta ezek bemutatását. A múlt héten zajlott a Kínai Kommunista Párt kongresszusa, ahol ismét a párt élére választották Hszi Csin-pinget, és ahol a párt felsővezetésébe elsősorban Hszihez hű káderek kerültek. Nyugati elemzők szerint a befektetőket megrémisztheti az is, hogy még az eddigiekhez képest is csak Hszi környezetéből kerültek emberek a párt vezetésébe, de emellett a továbbra is fenntartani tervezett zéró-Covid policy, valamint a hatalmas problémaként görgetett ingatlanpiaci válság is jelentősen rontja a kínai gazdaság kilátásait.

A befektetőket már az is eltántoríthatta a cikk szerint, hogy a kongresszuson nem hangoztak el egyértelműbb megnyugtató-pozitív üzenetek a piaci folyamatokkal kapcsolatban, és ennek hatására is jelentős eladási hullám indult meg a kínai tőzsdéken.

A kongresszuson Hszi keveset beszélt a kínai gazdaság gyengeségeiről, ellenben sokat dicsérte a koronavírus megfékezére bevezetett, rendkívül szigorú rendszert, melyről lehet tudni, hogy jelentős gazdasági károkat okoz az országnak.

A most közölt adatokból kiderül, hogy

a harmadik negyedéves növekedés csak 0,2 százalékkal múlta felül a második negyedévest, pedig akkor a gazdasági és pénzügyi szempontból is kitüntetett Sanghaj két hónapra le volt zárva,

szeptemberben csak 2,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelem forgalma, pedig ennél még a Reuters is többet, 3,3 százalékot várt

az ipari termelés viszont 6,3 százalékkal nőtt, ami jobb, mint a nyugati elemzők által várt 4,5 százalék

A Financial Timesnak nyilatkozó elemzők szerint a vártnál jobb ipari adatok ellenére is az összkép borúsnak nevezhető. A kínai gazdaság helyzetéről hosszabban legutóbb ebben a cikkünkben írtunk.