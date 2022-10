Elhatárolódott az iskolája Pankotai Lilitől, az október 23-i tüntetésen slamelő diáktól

„Intézményünk nevében kijelentem, hogy tiszteletben tartjuk a szabad véleménynyilvánítás jogát, ellenben elhatárolódunk tanulónk, Pankotai Lili 2022. október 23-i nyilvános felszólalásától. Messzemenően elutasítjuk annak minden, a keresztény értékekkel össze nem egyeztethető tartalmát és narratíváját. dr. Nyisztor Zsolt igazgató” Ez a szöveg jelent meg hétfőn reggel a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Facebook-oldalán.

Pankotai Lili Fotó: Kristóf Balázs/444

Az iskola tanulója, Pankotai Lili vasárnap Budapesten szólalt fel az oktatási tüntetésen. Az alábbi slamet mondta el:

Csütörtök van.

Épp olyan mint az összes többi a többi közül.

Meg mertem kérdezni a keresztény-konzervatív,

az „apa férfi, az anya nő”-iskolámban, hogy:

„Tanárnő, mégis mi a véleménye a tüntetésekről?”

Mert tényleg érzem a szomszéd nyomást

a mi magunk hátán is, hogy a 12 éves Putyin-barátságunk mehet a kukába.

De mi mégse hagyjuk, mert a rezsiár fontosabb, mint Európa most is.

De tanár úr, maga itt, most mit gondol?

Hogy a fizetése 25 évesen diplomával diktatórikusan lett eldemonstrálva?

Mennyire szomorú egy tízes skálán, hogy a tescós dolgozók száma több,

mint a magyar hivatásban elhelyezkedők száma?

Több tanártól kaptam meg, hogy

a semmire sem fogom vinni.

De tudom, hogy nem ők a tanárok mind,

és igenis, akinek nem inge, nem veszi magára.

Hisz ahogy negyedik osztályban a tanárnő tanította,

„Kinek nem inge, kurvára nem veszi magára”.

Mennyire jogos vajon, hogy tizenévesen,

ha ez a hangom, az csakis a baloldalé?

A bal meg, ha éppen nem olyan képes

azt mondani, hogy a jobbé,

pedig vágod? Én csak próbálok jobb lenni, mint amik ti vagytok.

És a legfaszább az egészben, hogy nektek volt is lehetőségetek a rendszerváltásra.

Tőlünk várjátok a jövőre való megváltást?

Hogyan, amikor az egyetlen számításunkra való megoldás

a Pitagorasz?

Azt hiszed, ki tudod törölni a gondolkodást?

A faszt.

A generációm vállalja fel a hivalkodást, hogy leszarjuk,

ki az anya, és ki az apa,

csak szeresse azt a gyereket, akit a ti nemzedéketek nem mert felnevelni sem.

Mert nekem soha nem az lesz az első, kedves Hír TV,

hogy ki kinek a faszát szopja teli erőből,

hanem hogy vállalja a véleményét bárkivel szemben,

még ha telibe előre veri is a többséggel szemben.

Széchenyi fogalmazta meg a legszebben:

„Ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén,

akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.”

A faszomat bele az ideológiákba,

mert mi már merünk azok lenni, akik akarunk valójában,

de a kispista nem meri megmondani, hogy

amúgy ezt a fiút szereti a szomszéd faluban.

És tudod, nekem aztán ehhez semmi közöm sincs,

mert nem az én problémám,

de ha a legjobb barátom szíve fáj,

merem azt mondani, hogy változtatok ezen az országon.

Mert ha az ő szíve, az enyém is kezd meghalni már.

És nekem nemcsak a sajátom az érdekem,

nem is a te érdemed,

hanem megtanultam 56 október 23-át,

és fáj, amikor a mai fiatalok kiállnak magukért és tanáraikért,

és azt mondják rájuk, a buzi libsik azt akarják, övék legyen minden,

és ezért harcolnak, mindenért.

Mert hallod? Nem.

Szeretnék gondolkodni, és a világgal végre nem szembemenni.

Azt hiszed, nem tisztelem a múltat?

Hogy Petőfi és Csokonai nekem egy rég elfeledett kulturális ultra?

Hát vágod? Rohadtul nem.

Pont arra nevelt a 12 pont és az aradi vértanúk,

amiért éppen itt most felszólalok,

bár lehet, szerinted túlvadult.

Szeretnék gondolkodni,

a hexameteren túllátni, rálátni,

a fizetésen elcsodálkozni,

mert igenis ők tanítják a jövőt.

És ha el sem hiszed,

de én és mi vagyunk a jelen

és a kibaszott jövő.