Hoppál Péter arról kommentelt, hogy amerikai pénzből tüntettek tízezrek vasárnap Budapesten

A PécsiMa számolt be arról, hogy illusztris kommentelő bukkant fel a Facebook-oldalukon: vasárnap, miután kirakták a Tízezrek tüntettek a tanárokért Budapesten című cikküket, azzal az ajánlóval, hogy úgy tudják, Pécsről is sokan utaztak a fővárosba az október 23-ai demonstrációra, megjelent a kommentszekcióban Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő, államtitkár, hogy odaírja:

Hoppál korábban maga is pedagógus, illetve iskolaigazgató volt, egy ideje a kulturális államtitkári poszt mellett főleg saját hangulatú internetes jelenlétéről ismert, ennek pár példáját nemrég össze is szedtük egy cikkben. A PécsMa amúgy megjegyzi azt is, hogy Hoppál jelenleg képviselőként és államtitkárként a közelmúlt politikusi béremelése nyomán egy hónap alatt keres annyit, mint amennyit egy átlagos tanár nyolc hónap alatt kap meg.

