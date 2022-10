A tigréi fekete lyuk

Pontosan két évvel a kezdete után az észak-etiópiai Tigré (Tigray) tartományban dúló polgárháború frontvonalai szinte ugyanott vannak, mint a konfliktus legelején.

Azonban ahhoz, hogy a harcoló felek eljuthassanak ismét a startvonalhoz, körülbelül félmillió halott és temérdek szenvedés kellett.

Golyófogóként használt, aknamezőkre hajtott, kényszersorozott fiatalok adják a áldozatok jelentős részét, de a legsúlyosabb veszteségeket a civil lakosság szenvedi el.

Tigrében folyamatosan romlanak az életkörülmények, a világtól szinte minden szempontból elvágott, két oldalról is támadott tartományban az élet minden túlzás nélkül pokoli. Már a segélymunkásoknak sem jut elég élelmiszer.

Néhány hónap viszonylagos béke után, amely közben valamennyi harcoló fél rendszeresen megsértette a tűzszünet feltételeit, 2022 őszén ismét fellángoltak a harcok Etiópia legészakibb tartományában, a Szudánnal és Eritreával is határos Tigrében. A harcok minden korábbinál hevesebbnek tűnnek a két év alatt a kifejezés minden értelmében folyamatosan pusztuló tartományban. Pedig Tigrében 2020 vége óta sok borzalom történt.

2020-2022: Vissza a startvonalhoz

Minden azzal kezdődött, hogy 2020 november elején, amikor a világ Joe Biden és Donald Trump amerikai választási küzdelmére figyelt, Abij Ahmed etióp miniszterelnök elvágta Tigré valamennyi telekommunikációs csatornáját, és beküldte a hadsereget országa északi tartományába. A 2019-ben az Eritreával kötött békéért Nobel-békedíjjal kitüntetett Abij azzal indokolta a katonai hadműveletet, hogy Tigrében nem voltak hajlandóak elfogadni az etióp hadsereg Addisz-Abebából elrendelt átszervezését, ami a katonaság tigrinya (ők Tigré lakói) részéhez is új parancsnokokat nevezett volna ki.

Abij Etiópia legnagyobb népcsoportjához, az oromókhoz tartozik, de azoknak az amharáknak köszönhetően került hatalomra, akik hagyományosan az ország irányítói, és akik nyelvüket, kultúrájukat, ortodox keresztény vallásukat az „igazi etiópság” letéteményesének érzik. A másik, Etiópiában erején felül befolyásos népcsoport éppen azoké a tigrinyáké, akik ugyan az ország lakosságának mindössze 6 százalékát adják, de relatíve jómódúak, jól szervezettek, és hagyományosan jó harcosok.

Amikor Abij az őt hatalomban tartó amharák érdekeit szem előtt tartva visszavett az előző évek liberalizációjából, és központosítani kezdett, a tigrinyák ellenálltak. A tartományban de facto állampártként működő Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) nyíltan szembeszállt az addisz-abebai kormánnyal, és ez vezetett a 2020 novemberi megszálláshoz.

A Mekellét visszafoglaló tigrinya csapatok üdvözlése 2021 júniusában Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A háború elején az Addiszból irányított csapatok voltak erősebbek. 2020 november végére sikerült elfoglalniuk Tigré fővárosát, Mekellét, a TPLF pedig kénytelen volt visszavonulni a környék csontszáraz, zegzugos, nehezen járható hegyvidékére. Itt a gerillaháborúra átálló tigrinyák voltak előnyben, és a következő hónapokban sikerült annyira megerősödniük, hogy 2021 júniusában ellentámadásba lendülhettek. Ez olyan sikeresnek bizonyult, hogy nem csak Mekelléből és Tigréből sikerült kiverniük az etióp hadsereget, hanem a tartomány határait átlépve megindultak Addisz irányába. Egy ideig még az sem tűnt lehetetlennek, hogy a fővárosig jussanak, és megdöntsék Abij kormányát, de 2021 nyarának végén az etióp hadsereg, többek közt Törökországtól, Irántól és az Egyesült Arab Emírségektől vett drónok segítségével meg tudta állítani a tigrinyák előrenyomulását.

2021 második felében az etióp hadsereg és az azzal szövetséges amhara milíciák nagyjából Tigré határáig szorították vissza a TPLF csapatait. Ekkorra már mindkét harcoló fél kimerült, és a következő hónapok relatíve békések voltak az északi tartományban. 2022 márciusában az addiszi kormány és a tigrinyák tűzszünetről állapodtak meg, amit komolyabb béketárgyalásoknak és a számtalan vitás kérdés rendezésének kellett volna követnie, erre azonban nem került sor. Különböző regionális szereplők és az amerikaiak is igyekeztek közvetíteni a felek közt, de az álláspontok nem közeledtek.

2022: A tigréi fekete lyuk

A valódi béketárgyalások megkezdéséhez a tigrinyák először is azt követelték, hogy az etiópok oldják fel azt a blokádot, amivel 2021-ben Tigrét gyakorlatilag elvágták a külvilágtól. Az addiszi kormány azonban erre nem volt hajlandó, elsősorban arra hivatkozva, hogy ha megnyitják Tigrét, azt a TPLF elsősorban fegyverkezésre, egy újabb offenzíva előkészítésére használná fel.

Ennek következményeként Tigré most már több mint egy éve fekete lyuk a világtérképen, ahova nem jut be szinte semmi és alig jön ki bármilyen információ. Ez utóbbi következményeként nagyon nehéz pontos képet alkotni arról, hogy mi történik a tartományban (és ezt a cikket is csak régi képekkel tudtuk illusztrálni), de a kijutó hírek egységesen pokoli képet festenek.

Tigré telekommunikációs csatornáit, a mobiltelefon-hálózatot és az internetet az etiópok még 2020 novemberében, az invázió megkezdésekor lekapcsolták, és azóta sem állították helyre. Az addiszi kormány legutóbb 2021 júniusában engedett a tartományba külföldi újságírókat, azóta már az egész országból is kitiltották több nagy nemzetközi lap tudósítóit. A BBC tudta közölni egy Mekellében élő helyi újságíró beszámolóját a helyzetről, aki szerint a tigrinyák kénytelenek vagy a szomszédos tartományok határára utazni, ha a mobiltelefonjukat szeretnék használni, vagy marad a toll és a papír. Addiszból lekapcsolták a tigréi bankokat is, aminek köszönhetően a helyiek csak nagyon nehezen tudnak pénzhez jutni, és nehéz bármiféle kereskedelmi tevékenységet folytatni.

Az etióp hadsereget támogató tüntetől Addisz-Abebában, 2022 októberében Fotó: AMANUEL SILESHI/AFP

Az addiszi kormány teljesen egyértelműen szándékosan éhezteti a tigrinyákat, 2021 óta a nemzetközi segélyszállítmányoknak is csak kis részét engedik megérkezni a leginkább rászorulókhoz. Tigrében az egyre szegényebb lakosság egyre kevésbé tudja megfizetni az egyre drágább és egyre nehezebben beszerezhető élelmiszereket, és ugyanez a helyzet a gyógyszerekkel is. Szintén a BBC idézte a kevés Tigrében dolgozó segélymunkást, aki szerint már a kollégái sem tudnak eleget enni:

„Vészesen fogyóban van az élelmiszer, és a teljes lakosság éhezik. Elkeseredett emberek százai és ezrei jönnek hozzánk segítségért. És sokkal többen éheznek otthonaikban, ahol akár napokon át sem jutnak táplálékhoz.”

Tigré fokozatos elsorvadását, szándékos elsorvasztását bizonyítják azok a műholdfelvételek is, amelyek világosan mutatják, hogy a konfliktus lassan két éves kezdete óta hogy sötétültek el fokozatosan a tartomány települései. Az etióp hadsereg még 2021 decemberében lebombázta a Tigré energiaszükségleteinek nagy részét kiszolgáló vízierőművet, amelynek eredetileg négy turbinája volt, de ma csak kettő tud üzemelni, és azok is a másik kettőből kiszedett alkatrészeknek köszönhetően. A tartomány blokádja miatt esély sincs arra, hogy ezeket sikerüljön rendesen megjavítani.

A tigréi pokollal kapcsolatban az ENSZ legfrissebb jelentése is a nemzetközi szervezethez képes szokatlanul keményen fogalmaz:

„gyilkosságok, nemi erőszak és a civil lakosság kiéheztetése is a harc eszközei lettek”.

Bár az ENSZ szerint a tigrinyák is súlyos emberiesség elleni bűntetteket követtek el, a jelentés egyértelműen leszögezi, hogy a felelősség nagy része az etióp kormányt és az általuk irányított fegyvereseket terheli. Bár a jelentés az előző hónapokról szólt, mire 2022 szeptemberében publikálták, Tigrében ismét fellángoltak a harcok.

2022 ősz: ismét háború

Több hónap tűzszünet után augusztus utolsó napjaiban az addiszi csapatok megindultak Tigré ellen. Szemben a 21. század high tech-háborúival, Etiópiában ez a megindulás gyakran szó szerint gyalogosok rohamát jelenti. Mindkét fél azzal vádolja a másikat, hogy kényszersorozott, minimális kiképzésen áteső katonákat hajt aknamezőkre és használ golyófogónak, és valószínűleg mindkét vádnak van valóságalapja. A BBC által megszólított szakértő szerint:

„Ez egy régi háborús taktika. Először Abesszínia [Etiópia régi neve] királya használta az 1890-es években a megszálló olaszok legyőzésére. Hiába voltak jobb fegyvereik, az olaszok egyszerűen nem bírtak a hatalmas túlerővel.”

A jobb fegyverek ezúttal annál az etióp hadseregnél vannak, amely továbbra is élvezi a több külföldi partner által szállított drónok által nyújtott harctéri előnyt. A tigrinyák helyzetét tovább nehezíti, hogy egyrészt az etióp hadsereg és az amhara milíciák nem egyetlen fronton támadják őket délről, ráadásul pedig északról az eritreai hadsereg is ismét akcióba lépett.

A brutális eritreai diktátor, Isaias Afwerki évtizedek óta a tigrinyák esküdt ellensége, akik ellen másik régi ellenfelével, az etiópokkal is hajlandó szövetkezni. Eritreában minden felnőtt férfi szinte a végtelenségig hadkötelesnek számít, aminek ugyan nem mindig szereznek érvényt, de az utóbbi hetekben a Tigréhez hasonlóan zárt országból arról érkeznek hírek, hogy ők is kényszersorozásba kezdtek.

11 éves tigrinya fiú, a háttérben elfogott etióp katonákkal még 2021 júliusában, Mekellében Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A két tűz közé szorult Tigrében így 2022 októberére tulajdonképpen ugyanaz a helyzet alakult ki, mint 2020 végén, amikor szintén két oldalról, két hadsereg tört be az észak-etiópiai tartományba. Közben a hadiszerencse többször is fordult, és meghalt több százezer ember, a Tigrében élő milliók nagy része pedig ismét közvetlen életveszéllyel néz szembe. Elemzések szerint az etiópoknak ismét reális esélyük van a tigrinya főváros, Mekelle elfoglalására, ami szintén sikerült már nekik egyszer két évvel ezelőtt. De ahogy akkor sem lett vége a háborúnak és a szenvedésnek, úgy ez most sem lenne elég semmiféle békéhez.

A borús jövő

A TPLF szempontjából ez a háború a tigrinya nép megmaradásáról szól, hiszen szerintük 2020 novembere óta ellenségeik a kiirtásukra törekednek. Így ha ismét fel is kell adniuk Mekellét, jöhet megint a gerillaharc, mint 2020 végén – és az előző évtizedekben is már sokszor különböző ellenfelek ellen. Bár most, amikor az etióp hadsereg éppen egyre mélyebben nyomul be Tigrébe, a TPLF tűzszünetet szeretne, a hosszú távú céljuk nem a mostani frontvonalak megmerevedése, hanem teljes Tigré felszabadítása.

Abij miniszterelnöknek 2020-ban sem sikerült Tigrét teljesen ellenőrzése alá vonnia, és erre most sincs komoly esélye. Közben viszont joggal tart attól, hogy hatalma csak addig stabil, amíg az amhara vezetők erőiket a tigrinyák elleni harcra koncentrálják. Az is kérdéses, hogy egyáltalán van-e még elég hatalma a hadsereg és főleg a milíciák irányításához, vagy ezek már tőle függetlenül folytatják tigréi hadműveleteiket.

És végül ott van az az Afwerki, akinek kifejezetten jól jön a tigréi háború, amely egyaránt gyengíti ellenségeit, a tigrinyákat és az amharákat. Neki kifejezetten érdeke, hogy a konfliktus minél tovább és minél véresebben folytatódjon.

A Világélelmezési Program Tigrébe tartó, gabonával megrakott kamionja lángol 2022 júniusában Fotó: EDUARDO SOTERAS/AFP

Egy olyan helyzetben, amelyben a harcoló felek sem a harctéren, sem a tárgyalóasztalnál nem látszanak képesnek a békére, csak abban lehet bízni, hogy valamilyen külső szereplő rá tudja erre venni az ellenfeleket. A legfontosabb regionális szervezet az Afrikai Unió, amelynek részéről történtek is az elmúlt hónapokban közepesen sikeres próbálkozások erre, ám az ő feladatukat nehezíti, hogy a TPLF nem bízik maradéktalanul az addisz-abebai székhelyű AU-ban.

Egy ideig az amerikaiak is igyekeztek egy asztalhoz ültetni a tigrinyákat és az etiópokat, de ezek a tárgyalások sem hoztak tartós békét. Most pedig félő, hogy ahogy az invázió első napjairól a 2020 novemberi amerikai elnökválasztás, úgy most az ukrán háború tereli el a figyelmet és az erőforrásokat a tigréi borzalmakról. Az utóbbi két évben az etnikailag sokszínű Etiópia más vidékein többször is voltak kisebb-nagyobb fegyveres összecsapások, és Abij hatalmának gyengülése folyamatosan az ország teljes szétesésével fenyeget. Ha pedig ez nem lenne elég, a tigréi konfliktus már többször is átcsapott a régió többi országába is, október elején például Dzsibutiban öltek meg hét helyi katonát, szakértők szerint egy gyanúsan Eritreához köthető támadásban.

Október 24-én Kenya fővárosából, Nairobiból arról érkeztek hírek, hogy a tigrinyák és az addiszi kormány az Afrikai Unió szervezésében először hajlandóak lennének valódi béketárgyalásokat kezdeni egymással. Hogy ez mire lesz elég, az erősen kérdéses annak fényében, hogy Abijék bejelentették, az etióp csapatok addig sem állítják le tigréi hadműveleteiket.

(További források: International Crisis Group, New Yorker, Responsible Statecraft)