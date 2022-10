Autóbalesetben elhunyt Leslie Jordan

67 éves korában autóbalesetben életét vesztette Leslie Jordan amerikai színművész. A 90-es években népszerű vígjátéksorozatból, a Will és Grace-ből, illetve az Amerikai Horror Sztoriból ismert színművész a Los Angeles Times rendőrségi forrásai szerint autójával egy épületbe csapódott, és a helyszínen életét vesztette.

Leslie Jordan 2022. április 30-án a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének gáláján a washingtoni Hilton Hotelben Fotó: STEFANI REYNOLDS/AFP

A hatóságok szerint az nem világos, hogy Jordan a baleset következtében vesztette-e életét, vagy éppenséggel azért csapódott a falba, mert rosszul lett a volán mögött.

A világ „sötétebb hely lett” a távozásával, kommentálta a tragédiát Jordan Sajtóügynöke, David Shaul. „Nemcsak megatálentum volt, akivel öröm volt együtt dölgözni, hanem érzelmi menedéket is nyújtott a nemzetnek a legnehezebb időkben. Az egyetlen vigaszunk ma, hogy mind szakmai, mind személyes életében a csúcson hagyta el a világot” – mondta.

Leslie Jordan 1955-ben, a tennessee-i Chattanoogában, a mélyen vallásos és konzervatív délen született – ennek fényében érdemes értékelni, hogy 12 éves korában már bevalotta anyjának, hogy meleg. „Megmondtam anyámnak, hogy van velem valami, pedig még a meleg szót se ismertem” – mesélte erről tavaly a People magazinnak. Anyja erre nem egészen úgy reagált, amire Jordan számított. „Nem húzta elő a Bibliát, csak azt mondta, attól tart, hogy gúnyolni fognak, ha ezt az utat választom” – mesélte. Anyja azt tanácsolta neki, hogy élje csendesen az életét, de Jordan inkább a rivaldafényt választotta.

A hírnevet a Will és Grace hozta el neki, ami az egyik első olyan amerikai szitkom volt, ami melegek életét dolgozta fel. Az elmúlt két évben az ifjabb közönség is megismerhette, amikor a koronavírusjárvány idején naponta kétszer jelentkezett be chatanoogai karanténjából, hogy a végén 5,8 millió követőjének adjon mindennapi biztatást a válságos hónapokban. (Via BBC)