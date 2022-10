Az Adidas is szerződést bont Kanye Westtel

Az Adidas hivatalosan, azonnali hatállyal szerződést bont Kanye Westtel (alias Ye) - jelentette be a cég kedden. A sportszergyártó két héttel ezelőtt már közölte Kanye West antiszemita megnyilvánulásai és az Adidast becsmérlő kijelentései után, hogy „felülvizsgálják” a szerződést, most ennek tettek pontot a végére. Időközben előkerült egy régebbi videó is a rapperről, amin azt állítja, hogy konkrétan antiszemita dolgokat is beszélhetne, az Adidas akkor sem ejtheti őt. Nem lett igaza.

„Az Adidas nem tolerálja az antiszemitizmust és a gyűlöletbeszéd semmilyen más formáját - írták a cég közleményében. - Ye legutóbbi megjegyzései és tettei elfogadhatatlanok, gyűlöletkeltők és veszélyesek voltak, és sértik a vállalat sokszínűségre és befogadásra, kölcsönös tiszteletre és tisztességre vonatkozó értékeit.”

Kanye West 2016-ban, amikor bejelentették az Adidasszal való együttműködését Fotó: JONATHAN LEIBSON/Getty Images via AFP

Az Adidas által gyártott Yeezy kollekció illetve cipők évi 2 milliárd dollárt hoztak a márkának. A Yeezy termékek gyártását most azonnal beszüntetik és leállítják a kifizetéseket is Kanye West, illetve cégei felé. Az Adidas szerint a szerződés felmondása rövid távon várhatóan legfeljebb 250 millió eurós mínuszt jelent a vállalat 2022-es nettó árbevételében.

A sztárt hétfőn kitette az ügynöksége, a CAA, illetve az MRC filmstúdió is bejelentette, hogy nem mutatják be a Kanyéról forgatott, már elkészült dokumentumfilmet, mert nem akarnak neki semmilyen platformot biztosítani az antiszemita kijelentései miatt. Az elmúlt hetekben elhatárolódott tőle a JP Chase Morgan bankóriás és a Balenciaga divatház is.

Azt, hogy hogyan is indult Kanye mostani, hetek óta botránya, Mészáros Juli sorra vette ebben a cikkben. (Business of Fashion, Hollywood Reporter)