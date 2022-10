Harvey Weinstein védője cafkának nevezte a producert szexuális erőszakkal vádló nők egyikét a tárgyaláson

„Nézzék az ügyfelemet. Nem egy Brad Pitt vagy George Clooney. Gondolják, hogy ezek a gyönyörű nők azért szexeltek vele mert dögös? Nem. Azért, mert hatalmas” – mondta a sokadszorra is szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinsteinre mutatva védőügyvédje, aki a Variety szerint aztán arról is beszélt az esküdteknek, hogy ügyfele ellen nincsenek bizonyítékok, és hogy azok a nők, akik a mostani, legújabb perben tanúskodni fognak, mind színésznők, akik szerepet fognak játszani a tanúk padján.

Weinstein ügyvédje, Mark Werksman azt mondta az esküdteknek, hogy szerinte hamis és bizonyíthatatlan állításokat fognak hallani olyan nőktől, akik szerinte beleegyeztek abba, hogy lefeküdjenek Weinsteinnel, évekkel később viszont már zavarban vannak és hazudnak arról, hogy mi is történt valójában.

Mark Werksman Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

De még mielőtt tovább részleteznénk a producer ügyvédjének hasonló stílusban megfogalmazott gondolatmenetét, nézzük meg, hogy ez most pontosan milyen tárgyalás.

A tárgyalás most Los Angelesben folyik, újabb nők vádolják a producert szexuális zaklatással és serőszakkal. A Los Angeles-i kerületi ügyészség még 2020 januárjában vádolta meg Weinsteint, nem sokkal azelőtt, hogy a producert nemi erőszak miatt elítélték New Yorkban. Még abban az évben hat újabb esetben vádolták meg szexuális erőszakkal. Weinstein ártatlannak vallotta magát.

Az ügyészség közleménye Weinstein leginkább fiatal nőket vett célba, jellemzően a karrierjük kezdetén álló modelleket, színésznőket, akiket gyakran szállodai szobákba csalt azzal az ürüggyel, hogy karrierjükről tárgyaljon velük, szexuális szívességekért cserébe szerepeket ígért, majd fenyegette meg őket, hogy tönkreteszi a karrierjüket, ha nem engedelmeskednek.

Weinsteint 2020 elején 23 év börtönre ítélték, ami a most hetvenéves producer esetében gyakorlatilag életfogytiglani börtönbüntetést jelent, de a mostani tárgyalás végén akár 140 év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá kilenc állítólagos áldozatának tanúvallomása után. Mark Werksman, Weinstein ügyvédje a szexuális erőszakkal vádolt producer legújabb tárgyalása során az esküdteknek azt mondta, hogy Hollywood ma már megváltozott, de szerinte annak idején a „tranzakciós szex” normális volt. „A szex árucikk volt az olyan gazdag és befolyásos férfiak számára, mint az ügyfelem” – mondta Weinstein ügyvédje, aki még azt is fontosnak érezte megemlíteni, hogy ekkor született meg a „szereposztó dívány” kifejezés is.

„A tranzakciós szex lehetett kellemetlen, és most már kínos is, de mindenki csinálta. Ő is megtette. Ők is megtették” – mondta az ügyvéd, aki szerint a #MeToo mozgalom olyan, mint egy film, amiben Weinsteinre osztották a „radioaktív” „rosszfiú” szerepét és ami Weinsteint Hollywood Csernobiljává tette. Aztán maradt a hasonlatoknál és azzal folytatta, hogy a Weinsteint vádló nők pedig „a bajba jutott kislány szerepét játsszák a szörnyeteg mellett”. Werksman szerint „hazudniuk kell önmaguknak és a bíróságnak is”, de „a képmutatásuk látszódni fog”.

Harvey Weinstein Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Az ügyvéd felszólalása előtt az ügyészség kissé más képet festett a producerről, a tárgyaláson azt mondták az esküdteknek, hogy a producer, aki azóta már elítélt szexuális erőszaktevő, sorozatos ragadozó volt, és évtizedeken át zaklatott nőket szexuálisan, ezekhez pedig az üzleti találkozókat használta álcaként. Arról is beszéltek, hogy Weinstein számára lehetővé tette a hatalma, hogy kihasználja azokat a nőket, akik a szórakoztaiparban akartak elhelyezkedni, bántalmazta és zaklatta őket, nekik pedig félniük kellett tőle. Ezután idézték a perben tanúskodó nőket, akik a rájuk kényszerített orális szexről, taperolásokról és nemi erőszakról beszéltek.

Weinstein ügyvédjét nem hatották meg a már elítélt producert vádló újabb nők beszámolói, és arra kérte az esküdteket, hogy „használják a józan eszüket”, mert szerinte nincs semmi, ami alátámasztaná a nők vádjait, és „mindegyik csak azt fogja mondani, »higgy nekem«”.

Ezek után megpróbálta szimpatikusnak mutatni Weinsteint, és arról beszélt az esküdteknek, hogy a producer „nem ezüstkanállal a szájában született”, és „keményen megdolgozott azért, hogy sikereket érjen el”. Innen tért át arra, hogy szerinte azok a nők, akik most Weinsteint vádolják, „azért szexeltek vele beleegyezéses alapon, mert ki akarták használni”.

Aztán viszonylag sokat beszélt az egyik, eredetileg név nélkül vádat megfogalmazó nőről, akiről időközben kiderült, hogy Jennifer Siebel Newsom színésznő és rendező, aki Gavin Newsom kaliforniai kormányzó felesége, és aki azzal vádolta meg Weinsteint, hogy 2005-ben megerőszakolta őt egy hotelszobában.

Jennifer Siebel Newsom és Gavin Newsom Fotó: KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP

Werksman szerint Newsom „a #MeToo mozgalom kiemelkedő alakjává tette magát”, miközben szerinte a kétezres évek elején még „csak egy hollywoodi wannabe” volt. Ezután Weinstein védője arról beszélt, hogy a 2005-ös állítólagos nemi erőszak során Newsom elmondása szerint orgazmust színlelt, hogy véget vessen a támadásnak, és szerinte emiatt is hihette azt Weinstein, hogy a nő beleegyezett, mert „nincs lelkesebb jelzése a beleegyezésnek, mint az igen, igen, igen”. Az ügyvéd még fontosnak érezte azt is megjegyezni, hogy Weinstein korábban lelkes adományozója volt a Demokratáknak, és Gavin Newsomnak is adott pénzt, sőt 2007-ben vendégül is látta a házaspárt, amikor Newsom volt San Francisco polgármestere. „Elvitte a férjét, hogy találkozzon és bulizzon az erőszaktevőjével. Ki tesz ilyet?” – tette fel a kérdést Werksman, hozzátéve, hogy Gavin Newsom pedig „a felesége megerőszakolójától vett fel pénzt a politikai kampányaira”.