Kirúgják az orosz tévést, aki azt mondta, vízbe kellett volna fojtani az ukrán gyerekeket

Kirúgták az orosz RT műsorvezetőjét, miután múlt hét végén adásban azt mondta, „egy erős sodrású folyóba kellett volna dobni” azokat az ukrán gyerekeket, akik a Szovjetunió idején az oroszokat megszállóknak gondolták – írja a CNN.

Anton Kraszovszkij Szergej Lukjanyenko orosz tudományos-fantasztikus író beszámolójára reagált, amely arról szólt, hogy amikor először járt Ukrajnában az 1980-as években, a gyerekek azt mondták neki, jobban élnének, ha Oroszország nem szállta volna meg a hazájukat.



Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v