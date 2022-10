Letartóztatták H. Zoltán divattervezőt

Vasárnap elrendelték H. Zoltán ismert divattervező letartóztatását, miután október 21-én a rendőrök jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán - írta meg a Magyar Hang. A lap több egymástól független forrásból úgy tudja, felmerült, hogy H. a kábítószerrel kereskedhetett is. Az ügyben a Magyar Hang szerint további ismert nevek is felmerültek, köztük politikusok és egy újságíró is.

A Magyar Nemzetnek a rendőrség azt írta, október 21-én bűnügyi információk alapján fogtak el két férfit Budapest 4. és 13. kerületében. Az egyiküknél összesen körülbelül 100 gramm növényi törmeléket és 16 gramm kokaingyanús port, a másiknál összesen körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint 1 gramm port találtak.

„Az anyagokat szakértők vizsgálják – írta a rendőrség. "A BRFK kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. A rendőrség mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette, egyiküket a bíróság azóta letartóztatásba helyezte. Az eljárásnak jelenleg nincs több gyanúsítottja.”