Nem változott az alapkamat

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 13,0 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén. A kamatfolyosó két szélét sem módosította a testület. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak – jelentette az MTI.

Alig több mint egy év alatt emelte rekordalacsonyról rekordmagasra a jegybanki alapkamatot az MNB. Nem vált be Matolcsy csodafegyvere az infláció ellen – írtuk erről a folyamatról szeptemberben, amikor a tervezett emelési ciklus lezártnak tűnt. Azóta egy esetben rendkívüli kamatemelést is végrehajtott a Monetáris Tanács, ami miatt az iparkamarai elnök is kritizálta a döntéshozókat. Parragh szerint ugyanis az MNB akkori döntése borítékolja a válság kialakulását.