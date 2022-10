Prigozsin szövetkezhet Sztrelkovval

Jevgenyij Prigozsin (balra) Vlatyimir Putyin elnököt kalauzolja 2010 szeptemberében szentpétervári menzáján. Az egykori gengszter Putyin szövetségeseként előbb a közétkeztetésben vetette meg a lábát, ezért kapta a Putyin séfje becenevet. Azóta leginkább a magánhadserege, a Wagner miatt szerepel leggyakrabban a hírekben Fotó: Alexei Druzhinin/AP

Jevgenyij Prigozsin tovább folytatja az orosz hadsereggel rivalizáló magánhadserege építését, írja legfrissebb elemzésében az Institute for the Study of War (ISW). A Vlagyimir Putyinhoz nagyon közel álló, gengszterből lett oligarcha új szövetségesre talált maximalista céljai elérésében, az orosz Telegram-nyilvánosság nacionalista szegmensének értesülései szerint Igor Girkin (más néven: Sztrelkov), az MH-17-es utasszállító lelövésének egyik fő felelőse, a 2014-es donbaszi lázadást kirobbantó, később Putyinnal szembeforduló egykori FSZB-ezredes most Prigozsin anyagi támogatásával alakítana önkéntes zászlóaljat. Hogy kicsoda Sztrelkov, és mekkora szálka Putyin szemében, arról a minap Gazda Albert írt bővebben. Most legyen elég annyi, hogy az ultranacionalista Sztrelkov a háború kitörése óta keményen bírálja az orosz hadvezetést, amely szerinte nem köteleződött el eléggé Ukrajna teljes megsemmisítése mellett.

Sztrelkov több szempontból is hasznos szövetségese lehet Prigozsinnak. Az ukrán katonai felderítés és a nyugati hírszerzések szerint a Kremlben törést okozott a négy, csak részben megszállt ukrán megye, Herszon, Zaporizzsja, Doneck és Luhanszk október eleji annexiója, amit az orosz felső vezetés köreiben is sokan elleneztek – már csak azért is, mert Putyin döntésével olyan területeket csatoltak Oroszországhoz, melyeket az orosz hadsereg nem is ellenőriz teljes egészében. Kirilo Budanov vezérőrnagy, az ukrán hadsereg hírszerzési csoportfőnökségének parancsnoka szerint az orosz vezetés java ellenezte az annexiót, melynek megtörténte után többen is kapcsolatba léptek nyugati parntereikkel, hogy kifejezzék a tárgyalásos rendezés iránti vágyukat.

Hogy a Kremlen belül ilyen törésvonalak vannak, azt maga Prigozsin is megerősítette, aki több nyilatkozatában is utalt erre, magát a „háború a végső győzelemig” frakcióhoz sorolva. Sztrelkov felkarolásával Prigozsin még lelkesebb híveket szerezhet magának a Telegram-nyilvánosságban hiperaktív orosz ultranacionalista szélsőjobboldalon. Prigozsin megerősödése – amiben az is segíti, hogy semmilyen hivatalt nem visel, így felelősség sem terheli az ukrajnai háború nehézségeiért – idővel Putyin számára is kihívást jelenthet, vélik az ISW elemzői.