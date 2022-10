Semjén Zsolt közbeiktatna egy kormányközeli alapítványt az állatvédelemre szánt források szétosztásába

A híres vadász, Semjén Zsolt általánosügyi miniszterelnök-helyettes előterjesztésére (.pdf) kedden egy állami állatvédelmi alapítvány, a "Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány" létrehozásáról szavazhat a parlament.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond az "Egy a természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás vásárosnaményi programsorozatának megnyitóján 2021. szeptember 26-án Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A javaslat preambuluma szerint "[a]z Országgyűlés az állatvédelmet minden magyar állampolgárt érintő közös társadalmi ügynek tekinti", ezért az állatvédelem "fejlesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos feladatok hatékony ellátása érdekében, továbbá az állattartás felelősségének tudatosítása céljából alapítvány jön létre".

Az alapítvány a törvény alapján tájékoztató portált működtet majd, szakmai konferenciákat koordinál, országos kommunikációs és érzékenyítő kampányokat és állatvédelmi pályázatokat bonyolít és felügyel, tudatosítja az állatvédelem fontosságát a fiatal generációkban, ösztönzi az állatvédelmet népszerűsítő tudományos és oktatási tevékenységet, feltérképezi a nemzetközi gyakorlatok adaptálásának lehetőségét a hazai állattartási kultúra fejlesztése érdekében, valamint ezentúl ez az alapítvány osztja majd ki az állami támogatásokat az állatvédelemmel foglalkozó, amúgy már létező ciil szervezeteknek. Bakos Bernadett, az LMP országgyúlési képviselője szerint már azt is cinikus gesztusnak értékeli, hogy a javaslatot az egzotikus állatok megölése érdekében még helikopteres utazásokat is elfogadó Semjén Zsolt nyőjtotta be. Szerinte amúgy pont nem egy kormányközeli alapítvány beiktatása hiányzott a magyar állatvédelemnek, sokkal hasznosabb lenne, ha a pénzeket az állam közvetlenül utalná az állatvédelemmel foglalkozó, a túlélésükért küzdő civil szervezeteknek.

"Az LMP nem támogatja a Fidesz-közeli alapítvány létrehozását, és követeli, hogy az erre szánt állami forrásokat a valódi állatvédő szervezetek kapják meg közvetlenül" - írta szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.