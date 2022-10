13 560 kilométert repült megszakítás nélkül egy Limosa lapponica, ez magától értetődően új madárvilágrekord

Világrekordot állított fel egy kis goda (Limosa lapponica): 13 560 kilométeren át repült megszakítás nélkül, Alaszkától egészen Dél-Ausztráliáig.

Kis goda

Fotó: SAVERIO GATTO/Biosphoto via AFP

A műholdas jeladók adatai azt mutatják, az öt hónapos, 234684-es műholdas azonosítószámú vándormadár nem állt meg az út során. Október 13-án indult Alaszkából, majd 11 nap és 1 óra alatt érte el Tasmániát.

A korábbi rekordot ugyanennek a fajnak egy kifejlett hímje tartotta – 4BBRW –, amely tavaly 13 ezer kilométert repült, megdöntve saját korábbi, 12 000 km-es rekordját, amelyet egy évvel korábban állított fel.

A tudósok a madarat a hátának alsó részére erősített 5G műholdas jeladó segítségével követik nyomon.