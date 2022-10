Joe Bidennek küldött levél miatt magyarázkodhatnak a baloldali demokrata politikusok

Furcsa botrány rázza meg éppen az amerikai Demokrata pártot, másfél héttel a félidős kongresszusi választások előtt. A párt progresszív platformjának képviselői ugyanis aláírtak egy Joe Bidennek címzett levelet, amelyben az orosz-ukrán háború gyors diplomáciai rendezését sürgetik, majd gyorsan vissza is vonták azt, de már csak azután, hogy az egész pártot magukra sikerült haragítaniuk.

A párt 30 baloldali képviselője által aláírt levélben a képviselők elutasítják az orosz agressziót, de azt írják, hogy a háború hatásai az Egyesült Államokban és világszerte nagyon komoly gazdasági nehézségeket okoznak a társadalom leginkább rászoruló részeinek, a magas energiaáraktól az élelmiszerhiányig. Éppen ezért arra kérik Joe Bident, hogy tegyen komoly diplomáciai lépéseket a háború gyors és békés lezárására és valamilyen tűzszünet elérésére, vagyis az amerikai kormány tárgyaljon közvetlenül az orosz kormánnyal a békéről. Arra is tesznek utalásokat, hogy a békekötést akár bizonyos szankciók lazításával is lehetne ösztönözni.

A levelet hétfőn küldték a Fehér háznak, kedden pedig már vissza is vonták annak aláírói, mondván, hogy egyáltalán nem is tervezték elküldeni, csak véletlenül adták föl. A progresszív platform vezetője, Pramila Jayapal kedden, próbálva menteni a helyzetet, azt magyarázta a sajtónak, hogy a levelet még júliusban írták, amikor még Joe Biden is többet beszélt arról, hogy előbb-utóbb béketárgyalásokat kell majd kezdeni. A levelet többek között az amerikai baloldal olyan hírességei is aláírták, mint Alexandria Ocasio-Cortez és Ilhan Omar. Aztán viszont úgy döntöttek, hogy mégsem küldik el Joe Bidennek, azóta pedig a Demokrata párt balszárnyának képviselői is teljesen kiálltak a kormány Ukrajnát támogató politikája mellett.

Pramila Jayapal Fotó: BRIAN STUKES/Getty Images via AFP

A Fehér ház viszont megkapta a levelet, és nagyon határozottan elutasította az abban foglaltakat, mondván, hogy az orosz-ukrán háborúról bármilyen döntést csak Ukrajna bevonásával lehet meghozni, így arról is az ukrán kormány dönthet, hogy mikor és milyen feltételekkel tárgyal tűzszünetről vagy békéről. A párt mérsékeltebb politikusai is hangosan kritizálták a levél miatt a balszárny képviselőit, és több, a levelet aláíró politikus is magyarázkodásra kényszerült.

Ami miatt különösen kellemetlen a levél, az az, hogy a novemberi félidős választások előtt a republikánus képviselők egy része arról kezdett beszélni, hogy át kellene gondolni az Egyesült Államok Ukrajnát támogató politikáját, ezt az álláspontot pedig könnyű összemosni a progresszívek kéréseivel. Kevin McCarthy, az alsóházi republikánus frakció vezetője például nemrég arról beszélt, hogy ha a pártja többségbe kerül az alsóházban, akkor nem írnak alá több biankó csekket az ukrán kormánynak. Jayapal viszont kedden kijelentette, hogy a baloldali demokraták semmi ilyesmivel nem értenek egyet, és véletlenül sem szeretnék, ha bárki azt hinné, egyetértenek a republikánusokkal. (Guardian)