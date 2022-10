Mészáros Lőrinc balatoni szállodáját Mészáros Lőrinc gyermekei újíthatták fel vissza nem térítendő támogatásból

A Hunguest Hotels Zrt. a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiosztott vissza nem térítendő állami támogatást is felhasználva a Fejér-B.Á.L. Zrt.-vel újíttathatta fel a szállodáját Balatonalmádiban. Ez azért érdekes, mert a Hunguest Mészáros Lőrinc, míg a Fejér-B.Á.L. a felcsúti milliárdos gyerekeinek érdekeltsége, így a családi hálón belül maradhattak a közpénzből is finanszírozott felújítás költségei.

A szállodacég június 1-éjn jelentette be, hogy teljes körű felújítást követően újra kinyit a 209 szobás, saját partszakasszal rendelkező hotel, amely a szállodalánc egyik fontos tagja.

A Hunguest BÁL Resort fejlesztése részben a Kisfaludy-program támogatásával valósult meg, az összköltség 35 százalékát, 1,4 milliárd forintot tett ki a vissza nem térítendő állami támogatás



– közölték.

Azt viszont eddig nem lehetett tudni, hogy ki volt a kivitelező: a milliárdos állami támogatás ellenére – a laza jogszabályoknak köszönhetően – nem volt közbeszerzés. A napokban írtuk meg, hogy Rézhegy Öko Villapark néven 57 házas lakóparkot épít a Fejér-B.Á.L. Zrt. Alcsútdoboz szőlőhegyi területén. A projekt honlapján büszkélkedik el vele a cég, hogy ők újították fel Balatonalmádiban a Hunguest-szállodát.

Íme:

Valóban szép lett. Talán ezért is volt itt szeptemberben a Fidesz és a KDNP kétnapos frakciószövetségi ülése, ahol eldöntötték, hogy nemzeti konzultációt tartanak az Oroszországra kivetett szankciókról.

Tehát míg bárki, aki házat épít vagy felújít, súlyos milliókat fizet a kivitelezőnek, addig a balatonalmádi szálloda esetében Mészáros Lőrinc szállodás cége megbízhatta a Mészáros család építőipari cégét, hogy közpénz-milliárdokból újítsa fel a hotelt.

Ezt teljesen törvényesen tette. Az mfor.hu írta meg korábban, hogy az Orbán-kormány által átírt közbeszerzési törvény miatt számos olyan magáncégnek nem kellett közbeszerzést kiírnia egy adott beruházásra, ami pedig jelentős mértékű vissza nem térítendő állami támogatásból valósult meg. A Közbeszerzési Hatóság azt közölte a lappal, hogy 2019. december 19. előtt a legalább 300 millió forintos támogatásban részesülő építési beruházások esetén akkor is közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia egy gazdasági szereplőnek, ha egyébként nem tartozott a Kbt. alanyi hatálya alá, tehát a szervezet csak a támogatásra tekintettel minősült ajánlatkérőnek. Azóta már nem a támogatás összege (legalább 300 millió forint), hanem a támogatás százalékos aránya (50 százalék) a döntő szempont.

Az MTÜ-féle Kisfaludy-pályázat legnagyobb nyertese a Hunguest volt: 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatnak fel, mégsem kellett közbeszerzésekkel foglalkozniuk.

„A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében támogatott szállodafejlesztési projektjeink támogatási intenzitása 25-50 százalék között mozog, így ezek a fejlesztések nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá. A kivitelezők kiválasztásánál minden esetben a Kisfaludy program pénzügyi elszámolási útmutatója és vállalatunk beszerzési szabályzata alapján jártunk el”

– válaszolta az mfor.hu-nak a Hunguest.

Tehát mivel a 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatás a szállodafejlesztés 50 milliárd forint körüli összköltségének kevesebb mint 50 százaléka, ezért nem kell Mészáros Lőrinc érdekeltségének közbeszerzést tartania, így házon belüli beszerzéssel döntötték el, kiket bíznak meg a szállodák tatarozásával. Így eshetett a választás a Fejér-B.Á.L. Zrt.-re, amely a Mészáros-birodalom hat ismertebb építőipari cége közül az ötödik legnagyobb. A 444 is megírta, 2021-ben 49,9 milliárd forint forgalom sodródott a 2015-ben alapított társasághoz, amely 4,6 milliárd forintos nyereséggel zárt, és ebből 2,2 milliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá.

Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó beszédet mond a Mészáros Alapítvány VI. konferenciáján Balatonalmádiban, 2022. augusztus 2-án Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Maga a pályázat is érdekes volt. A minimum 100 szobás vidéki hotelek felújítására 2019. december 20-ától lehetett pályázni. Az MTÜ január 7-én jelentette be, hogy felfüggesztették a pályázatot, mivel kevésnek bizonyult a 20 milliárd forintos keretösszeg. Szintén az mfor.hu cikke szerint legalább 40 milliárd forint közpénzt igényeltek a szállodások a kormánytól. Vagyis a karácsonyi és szilveszteri ünnepnapokat is számítva 18 nap alatt sikerült többszörösen kimeríteni a keretet.

Mivel ilyen rövid idő alatt elég nehéz a pályázathoz szükséges precíz üzleti tervet, piackutatást és számos bürokratikus nyomtatványt elkészíteni és beadni, ezért a DK-s Vadai Ágnes képviselő írásbeli kérdést tett fel Polt Péter legfőbb ügyésznek, azt firtatva, hogy a Kisfaludy-pályázatok dokumentációi esetleg a hivatalos megjelenésük előtt kikerültek-e a későbbi nyertes pályázókhoz. Polt szerint az ügyben az ügyészség nem folytathatott vizsgálatot.

A felújításnak is köszönhetően a balatonalmádi szállodában fel sem merül, hogy számos riválishoz hasonlóan a rezsiszámlák miatt esetleg bezárnának. „Az eddig átadott Hunguest Panoráma, Hunguest BÁL Resort és Hunguest Bük mind korszerű energetikai rendszerekkel rendelkezik” – válaszolta lapunknak korábban a lánc.