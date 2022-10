A kijevi régiót és Zaporizzsja városát is bombázták éjszaka az oroszok

Az orosz erők a helyi médiajelentések és a regionális tisztségviselők szerint az éjszaka folyamán csapást mértek a kijevi régióra. A régió vezetője, Olekszij Kuleba nem közölte a támadás helyszínét, de azt mondta, hogy a mentőalakulatok a helyszínen vannak.

A részben sötétbe borult Kijev 2022. október 11-én. Az ukrán fővárosban aznap az erőműveket ért orosz támadások miatt gördülő áramszüneteket rendeltek el. Fotó: EUGENE KOTENKO/AFP

A Telegramon azt írta, hogy „az oroszok éjszaka terrorizálják a kijevi régiót. A régió egyik településére több csapás is érkezett. A mentők és az összes mentőszolgálat a helyszínen van. A tűz és a becsapódás következményeinek felszámolása folyamatban van.” A Kijevben szerda éjfél körül légiriadót adtak ki, és arra szólították fel a lakosokat, hogy keressenek menedéket.

A jelentések szerint az orosz erők a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát is támadták egy másik, feltehetően éjszakai támadás során. A város megbízott polgármestere, Anatolij Kurtev arról számolt be, hogy az orosz erők csapást mértek a városra, valamint annak környékére, ami miatt több helyen tűz ütött ki. (The Guardian)